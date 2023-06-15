早前遭訓誡司法抄襲 法官陳嘉信判詞再被質疑 被指涉另案整合律師陳詞

【晴報專訊】上訴庭早前指高院法官陳嘉信的判詞涉司法抄襲後，昨處理鷹君集團羅啟瑞民事上訴案時，亦提及上訴理據之一為原審法官陳嘉信廣泛整合律師陳詞。

上訴庭表示已於另案處理相關理據，本上訴案毋須就原審判詞予以比重。

本案上訴人羅啟瑞；答辯人為家族信託受託人滙豐國際信託、HSBC Trustee（Hong Kong）Ltd、三子羅嘉瑞及KSL Management Ltd。案件源於鷹君集團創辦人幼子羅啟瑞指控滙豐作為家族信託人失職，並指三哥羅嘉瑞失職等，羅啟瑞就原審法官陳嘉信處理剔除部分指控等判決提出上訴。

陳嘉信為高院法官（資料圖片）

《香港國安法》指定法官、高院法官陳嘉信就黃道益活絡油商標民事案的判詞，早前被上訴庭指涉司法抄襲（judicial copying），頒令案件發還重審。

上訴庭昨處理本上訴案時，副庭長指，上訴方提出的其中一個上訴理據指，原審法官於判詞廣泛整合律師陳詞。副庭長指上訴庭早前已在「黃道益活絡油」案處理有關理據，相信本案各方已知悉上訴庭之觀點，但不阻止上訴方續提出有關理據，惟希望集中處理其他上訴理據。

副庭長續指，「黃道益」案別無他選，只能發還重審。惟本上訴案，上訴庭可參考文件作出判決，故處理本上訴時，就原審判詞只會給予很少或不會給予比重，着上訴方繼續就其他理據陳詞。

大律師公會︰繼續支持司法機構工作

終院及高院首席法官早前回覆查詢時，表示同意上訴庭於判詞所指，判詞不能抄襲的意見，亦已對原審法官陳嘉信作出嚴肅訓誡。

大律師公會表示不評論個別案件，公會主席、資深大律師杜淦堃指，長期以來，香港司法機構的工作量比鄰近國家多，法官一直面對沉重工作壓力，業界繼續支持司法機構的工作，將對香港保持亞太地區爭議解決中心的地位無往而不利。



