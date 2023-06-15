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15/06/2023

演出溫碧霞傳記式電影 林千渟楊偲泳體會娛圈辛酸

#楊偲泳 #林千渟 #我們的十八歲
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　　【晴報專訊】林千渟與楊偲泳（Renci）主演溫碧霞監製的傳記式電影《我們的十八歲》，千渟飾演溫碧霞的少女時代，坦言壓力甚大，「因為18歲嘅心境想法同依家好唔同，唯一解決辦法係同溫小姐傾偈，佢大方分享自己細個嘅事。」她亦重溫對方首部電影《靚妹仔》，「溫小姐談吐好斯文大方，但佢話自己細個好粗魯，所以我都無特別跟佢嘅語氣去演。」而Renci自言其角色參考《靚妹仔》主角林碧琪及藍潔瑛。此外，二人在戲中挑戰大尺度床戲，Renci表示只是露背，「場戲燈光打得好好，好似女神降臨咁，可以呃下人！」首次拍床戲的千渟慶幸對手是熟悉的麥子樂和陳安立，大家事前上戲劇工作坊，又傾好動作，所以未感尷尬。

 

千渟（左）與Renci透過演出，了解昔日演員面對的困難。

 

　　她們透過今次演出體會昔日娛圈生活，以及當年外界如何看待三級片女演員。Renci說︰「背後好多辛酸，其實佢哋拍三級片係唔情願，但無一個可行嘅渠道出道；我哋依家幸福好多，起碼有YouTube或者社交平台。」她認為現今演員面對的困難不一樣，即使在IG分享照片，也要有被批評的準備，「根本就唔理好唔好戲，肥又話肥，瘦又話瘦得濟，眼光淨係放喺身形判斷上面，扼殺背後嘅努力。」千渟表示近年已甚少一脫成名的電影，導演亦會尊重演員，「如果演員、電影同經理人等都達成共識，我當然無問題啦！屋企人支持我，男友係做幕後工作，知道做戲還做戲。」

 

二人的學生妹造型相當青春。

 

千渟在床戲中只穿內衣上陣。

轉載自: 晴報

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