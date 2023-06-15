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15/06/2023

美國暫停加息對國家貨幣政策的啓示

#聯儲局 #人行 #貨幣政策
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　筆者早前接受央視訪問，討論美國利率走勢對國家貨幣政策的影響。美國最新通脹低於市場預期，一系列最新數據均顯示通脹持續降溫，聯儲局宣布暫停加息，為去年3月展開加息周期後，連續上調十次利率後，首次按兵不動，符合預期，同時發出收緊政策傾向的訊號，未來仍有加息的機會。

 

　　目前，聯儲局需要平衡通脹及加息，貨幣政策重心仍在對抗通脹，但貨幣政策正逐步關注經濟增長、就業與通脹影響的平衡。就調整政策利率，主要針對約束經濟達至足夠限制性，是聯儲局實現其政策目標的主要目的。

 

（istock）

 

　　美國上月通脹放緩，5月按年升幅是逾兩年以來最小，對未來利率走勢存在重大啓示。不過，即使維持利率不變，但由於聯儲局官員擔心通脹居高不下，數據若然逆勢而行，年內利率趨勢仍有變數。

 

　　5月通脹數據對美國家庭而言是一個好消息，不過，核心通脹壓力仍大。經過連續10次會議加息後，數據令聯儲局今次放弃加息。不過，即使維持利率不變，但由於聯儲局官員擔心通脹居高不下，或導致局方釋出準備年內再加息的訊號，一旦經濟及通脹未有於短期內顯示出放緩跡象，局方可能會再加息。

 

　　若然美國停止加息，投資者需重新調整他們的投資組合，將現金從避風港分配到風險資產，美元指數將會下跌，對其他主要貨幣（包括人民幣）的匯率將會逆轉，若然聯儲局暫停加息。投資情緒將會明顯轉變，離開美國債券和美元，再轉投股票。

 

　　若然美國加息周期結束，人行在考慮內外平衡的布局下，國家流動性政策將會更有彈性。美元吸引力下降，資金從美元及美債流出，人民幣資產吸引力增加，在潜在資金增加流入中國的情况下，人行將有更大的貨幣政策空間，而不會影響內外資金流向。從國家內外平衡角度出發，意味著未來資金利率有進一步寬鬆。

 

　　目前環球經濟增長放緩，前景存在挑戰。此前，因應美國加息周期延續，壓縮環球流動性。若然，美國停止加息，環球流動性將有所改善，在匯率走勢上，美元將會走低，投資者將逐步調整投資組合，將現金從避風港分配到風險資產。若然聯儲局暫停加息的信息確定，美國債券和美元避風港角色將會終止，投資者將轉向股票。

 

 

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