內地三頭馬車熄火 再現經濟隱憂? | 恒指重拾升勢 惟50天線阻力大? | 人行下調MLF助內房急升

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

內地最新公布的5月三頭馬車數字中，除了規模以上工業增加值符合預期外，社會消費品零售及城鎮固定資產投資均差過市場預期，分別只升12.7%及4%，內地經濟復甦進度難樂觀?另外美國聯儲局一如市場預期，六月暫停加息一次，加上憧憬中美關係改善，刺激一眾科技股急升，但恒指要再向上突破50天線仍有阻力?人民銀行時隔10個月，一如市場預期將一年期中期借貸便利（MLF）下調10點子至2.65厘，對內房只屬短暫利好？

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