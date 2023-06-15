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15/06/2023

Y2K 熱潮回歸！日本麥當勞「平成漢堡」復活！廣告重現多位千禧人氣女神造型！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　近年日本興起Y2K（Year 2000）熱潮，麥當勞順勢推出「平成漢堡大復活」廣告。宣傳片使用了濱崎步名曲《Boys &Girls》作為廣告歌，並請來女星池田依來沙扮演當年的人氣女神，包括：濱崎步、安室奈美惠、廣末涼子、松浦亞彌、篠原友惠及109辣妹等，充滿2000年懷舊色彩。

 

 

　　其中平成時期最具代表性的巨星安室奈美惠最令人注目，皆因她自從在2018年宣布退休後，已經再沒有公開露面，讓粉絲十分掛念。片中池田依來沙仿照當年安室奈美惠的造型，重現她昔日迷人風采，令粉絲興奮不已。

 

　　安室奈美惠十四歲出道，在金牌製作人小室哲哉悉心栽培下，成為「日本傳奇歌姬」。她在事業顛峰期接連發生不幸事情，如奉子成婚、母親被殺害及離婚等，人生深陷谷底，可是她沒有自暴自棄，在2002年強勢回歸，並成為二十世紀末唱片最暢銷的亞洲女歌手之一，至今紀錄無人能破。

 

　　安室內美惠二十五年的演藝生涯中，曾經擁有無限風光，亦經歷過人生低潮，但她不屈不撓，一次又一次突破自己，終於成為一代流行歌曲偶像，日本人心目中永遠的樂壇天后。

 

麥當勞廣告片：

 

 

 

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