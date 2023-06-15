美國最高薪實習排行榜！Uber、TikTok、Meta都上榜！第1位人工有幾高？Top10多數係呢2大行業！

一説到Intern的人工，大家認為會大約是多少？不少大學生在畢業前，除了會找Part Time工作賺零用錢外，更會在課後或完Sem之後找實習工作。實習工作可以讓學生可以早點接觸自己有興趣的行業，學習多一些工作相關的技能，提升自己的競爭力。早前，求職網站Glassdoor公布了美國25間最高薪實習，一看才知道，原來有些實習工作是這麼高人工！

實習工作都被大家認定為學生學習、提升競爭力的方法，所以普遍來說薪金方面都不會太高，有些甚至是無薪。而求職網站Glassdoor公布了一項有關美國公司的最高薪實習調查，列出了25間實習月薪最高排名，真的分分鐘有機會高過香港不少Full Time的月薪！

美國公司最高薪實習排行榜

第25位. Microsoft：平均月薪$6,934美元，約$54,260港元

第24位. Rivian：平均月薪$6,988美元，約$ 54,683港元

第23位. ServiceNow：平均月薪$ 6,989美元，約$54,690港元

第22位. Citi：平均月薪$7,025美元，約$54,972港元

第21位. Uber：平均月薪$ 7,090美元，約$55,481港元

第20位. McKinsey & Company：平均月薪$ 7,170美元，約$56,107港元

第19位. J.P. Morgan：平均月薪$ 7,188美元，約$56,248港元

第18位. BlackRock：平均月薪$ 7,270美元，約$56,889港元

第17位. Twitter：平均月薪$ 7,290美元，約$57,046港元

第16位. LinkedIn：平均月薪$ 7,360美元，約$57,594港元

第15位. Splunk：平均月薪$7,375美元，約$57,711港元



第14位. HubSpot：平均月薪$ 7,477美元，約$58,509港元

第13位. Snap：平均月薪$ 7,520美元，約$58,846港元

第12位. Adobe：平均月薪$ 7,568美元，約$59,221港元

第11位. TikTok：平均月薪$ 7,619美元，約$59,620港元

在第11至25位中，實習月薪普遍大約是$ 7,000美元，這些公司中都有很多是大家常常會看到的，好像是Microsoft、Uber、J.P. Morgan、LinkedIn、Adobe、TikTok等等。

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