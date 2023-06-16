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16/06/2023

12款循環扇 2／3安全測試肥佬 4款易觸電 1款易夾兒童手指

#夾手指 #循環扇 #消委會報告
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　　【晴報專訊】近日天氣炎熱，不少家庭都開冷氣，搭配循環扇就能「慳住涼」。惟消委會測試市面12款循環扇，發現8款未能通過安全測試，其中4款設計絕緣距離不足，有觸電風險，一款容易夾傷兒童手指。另樣本送風量及能源效益表現參差，最多可分別相差1倍及2倍。

 

消委會測試市面12款循環扇

 

　　消委會稱，今次與2019年調查同樣有約6成樣本不達標，反映絕對有改善空間。

 

　　循環扇有助將冷或暖風帶到室內不同角落，提升冷氣機或暖爐效能。消委會測試12款樣本，售價介乎398元至1,149元，有8款未能通過部分安全測試，其中4款設計的絕緣距離不足，Turbo Italy的內部電路板與帶電部分絕緣距離少過標準，另摩打轉軸與內部帶電部分絕緣同樣不足，用家若拆下扇罩或扇葉清潔前，不先切斷電源，便有機會觸電；供應商回應稱，會改良產品。

 

　　家長最擔心風扇有「夾手指」風險，測試發現「愛麗思IRIS OHYAMA」在上下搖擺運作時，模擬兒童手指可被夾在風扇頭與底座之間，承受的16牛頓力度更超過標準上限15牛頓。廠方分別向消委會提交報告，又自行抽樣測試，全部無超標，認為消委會測試結果只屬誤差。消委會總幹事黃鳳嫺稱，訂立的標準有經詳盡考慮，認為不管風險有多大，「超標就是超標」，建議廠商改善設計。

 

1款循環扇上下搖擺時有夾兒童手指風險，消委會建議廠商改善設計。

 

　　「伊瑪牌」及「三信」樣本分別有元件未能通過針燄測試，即着火後未能在30秒內自動熄滅，機電署前日已籲市民停用。兩間供應商均回應稱，測試結果是個別事件，但同意自願安排更換零件。最貴的樣本「億世家ecHome」在持續搖擺10萬次後，有電綫導電體逾3成受損，耐用程度有改善空間；品牌估計是個別產品生產有問題，但會改善工序。另「普樂氏Proluxury」運作時，摩打綫圈溫度升幅超標，惟供應商稱委託獨立測試，結果較消委會結果佳。

 

能源效益最多差2倍

 

　　各樣本量得送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，雖然表現最差樣本的扇葉，直徑大過扇葉較細的型號，但送風量仍不及後者；各樣本以每瓦特電可產生0.4至1.2立方米/分鐘的送風量，即相差可超2倍，其中5款用直流電摩打的樣本表現較使用交流電的樣本為佳。

 

　　黃鳳嫺稱，消委會在2019年亦曾測試14款循環扇表現，同樣約有6成樣本不符安全測試，可見同類產品絕對有改善空間，建議消費者多作比較。

 

轉載自: 晴報

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