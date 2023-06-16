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16/06/2023

與港版《社內相親》盧瀚霆同場 安孝燮宣布10月再訪港

#社內相親 #安孝燮 #鄭秀文 #盧瀚霆 #呂爵安
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　　【晴報專訊】韓劇《社內相親》男主角安孝燮、鄭秀文（Sammi）、林嘉欣、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）等，昨晚到尖沙咀出席品牌開幕活動。前晚抵港的安孝燮，獲過百粉絲接機，昨晚他現身活動，大批粉絲塞滿廣東道，場面墟冚。他與司儀在台上對談時，透露曾為工作訪港︰「今日（昨日）香港天氣陰沉，但我嚟到呢度好開心。（有甚麼說話對香港粉絲講？）好掛住香港粉絲，疫情三年無見大家，今次嚟到見到好多粉絲，好開心、好幸福。」他透露十月在香港舉行粉絲見面會，最後以普通話說「謝謝」，表現親民。而近日正在拍攝港版《社內相親》的Anson Lo和Edan，首次與安孝燮同場，未知有否交流拍《社》劇心得。

 

安孝燮戴上總值逾200萬港元的鑽石頸鏈和戒指現身。

 

　　另外，鄭秀文現身時談及許志安八哥參加《中年好聲音2》，「報紙出咗，親戚通知我哋先知道佢參加，事前完全唔知。」Sammi又特別解釋安仔因要照顧病床上的自己，才錯失了八哥的來電。

 

上月中確診的Sammi，聲音仍然有點沙啞，更令哮喘發作幾乎入院。

 

Anson Lo和Edan近日正在拍攝港版《社內相親》，前者飾演安孝燮的霸道總裁角色。

轉載自: 晴報

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