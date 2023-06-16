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16/06/2023

「舞林密碼」首贏頭馬獲198萬獎金 郭富城攬實老婆方媛超肉緊

#郭富城 #方媛 #舞林密碼
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　　【晴報專訊】天王郭富城（城城）前晚與太太方媛到跑馬地馬場，支持名下愛駒「舞林密碼」出賽。結果「舞林密碼」不負所望首次跑第一，城城肉緊得嗌破喉嚨，更開心得攬實老婆，齊齊拉頭馬，心情high爆。

 

城城全程對方媛呵護備至，認真廿四孝老公。（HKJC Racing FB圖片）

 

　　郭富城名下的「舞林密碼」前晚出戰第七場賽事，城城拖實太太方媛入場打氣。「舞林密碼」在騎師何澤堯策騎下一路殺上，只見城城一路狂嗌打氣非常肉緊；結果愛駒首度跑第一，不但全場馬迷哄動，城城興奮得振臂高呼，不停拍手，又忍不住跟老婆攬到實一實，展現「愛妻號」一面。

 

城城開心接受馬迷祝賀，一臉風騷。(網上圖片)

 

外父齊齊拉頭馬

 

　　「舞林密碼」為城城帶來約98萬元的頭馬獎金，以及自購馬首次勝出第三班賽事特別獎金100萬元，合共約198萬元。城城贏馬後心情high爆，表現風騷，開心拖住太太去拉頭馬；沿途不少馬迷及粉絲拍掌恭喜，城城亦開心得不停揮手示意感謝。除了城城夫婦外，城城外父、經理人小美、排舞師Sunny Wong及何麗全亦開開心心一起拉頭馬；期間城城更讓方媛企正中間影靚相，認真寵妻。

 

城城偕太太、外父、Sunny Wong及小美分享喜悅。（IG截圖）

 

　　事後，小美開心在IG發布短片，留言說︰「恭喜Aaron（城城）拉頭馬，令大家非常開心。這個彩頭充滿福氣，祝大家good luck and win more。真的說不出快活，舞林密碼勁勁勁。」不少網民留言恭賀城城，亦大讚方媛夠晒旺夫。

 

城城對愛駒及騎師何澤堯表現十分滿意。（HKJC Racing FB圖片）

轉載自: 晴報

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