應全面禁止日本食品入口

若說雙重標準，日本把福島核污水倒入大海了。那個環保少女去了哪裏？香港那麼多的環保團體睡著了？美西方國家呢？

如果倒污水的不是日本，而是中國的話，又會是一個甚麼情況？

日本敢於無視國外反對，堅持把核污水排入大海，是因為美西方國家默許。為甚麼美國默許日本這樣，他們相信核污水只會影響東亞海洋生態，不會影響他們；歐洲更是安全。但他們不是第一個搞出綠色發展的地方嗎？為甚麼可以這樣沉默？

據專家分析，日本核污水若開始排入大海，那些放射性物質會在兩個月內擴散至半個太平洋，10年內將延禍全球。中國南韓鄰近日本，應從維護本國人命安全及守護全球海洋生態出發，一起阻止日本把核污水排入大海，但南韓政府像瞎了眼睛、聾了雙耳般，不聞不問。

香港環境及生態局局長謝展寰除了批評做法不道德；說港府已成立跨部門小組應對，一旦日本落實計劃，將禁止福島一帶數個縣的水產進口，並對其他縣實施雙重檢測，這些都是門面功夫。

真正的反應是全面禁止所有日本食品入口，要知道那是核污水，不能靠水稀釋便可以，那可是永存大海，而且那也不是一次過排放，而是超過128萬噸，之後每日仍持續產生約140噸的核污水需要處理，即使處理過，仍有銫、鍶、氚等多種放射性物質。

謝展寰說港府已成立跨部門小組，由食安中心帶領天文台、政府化驗所及海關等部門合作，購入檢測儀器，檢測日本進口食品及本港水域輻射水平作，嚴厲限制高風險日本食品水產進口等也是無補於事。

這些放射性物質在食物鏈中疊疊加加，最終以最恐怖的高比例返回到食物鏈頂端。核污水排入大海，可能遺禍千萬年，引發癌症、破壞人類DNA。那不只是一個環保災難，而是人類生存浩劫。



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香港政府又說日本進口食品只佔香港整體食物供應2%，預計實際影響小，這個講法更不可接受。一條有孔雀石綠的魚，政府也要禁止；一隻有禽流感的鷄，政府也全面撲殺，怎麼可以讓有核污染可能日本食品大搖大擺入口。

從2021年統計看，日本農林水產食品出口的主要地方，中國內地最多，接近2800億日圓；香港竟然比美國還要多，超過2000億日圓。能夠遏阻日本推動核污水排入大海的，或許只有在經濟上作出強硬回應；即使未能改變大局，起碼也要讓日本知道，我們憤怒了。