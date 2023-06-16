平機票│香港航空飛日本4大限時優惠！福岡機票$1,900有找/東京連稅$2,204起！即睇出發時間

2023年已經過了一半，大家今年去旅行了嗎？去日本歎美食、去韓國大買特買、更想去台灣逛夜市，真的好多地方想去啊！仍在計劃旅行中的朋友要注意了，最近香港航空又再推出平機票，今次日本4個地方都有機票優惠，即睇地點、時間及價錢，一齊看看怎部署！

暑假旺季去旅行，又要捱貴機票又人多，大家不妨考慮一下9月去日本。香港航空最近推出了日本4個地方的機票優惠，包括名古屋、東京、大阪及福岡。只要在9月3號至26號起行，就可以了。優惠做到6月30號，搶完就沒有了，大家趕快和朋友、親人及另一半計劃9月日本之旅吧！

平機票│1.名古屋：最平來回連稅$2,019

名古屋是愛知縣首府，最近香港航空推出新航線，可以由香港直飛名古屋，令到大家出行更多選擇。今次香港航空facebook公布名古屋來回機票低至$ 2,441起，這個價錢是連稅及20kg免費寄艙行李，真的相當吸引。如果大家選擇9月3號至26號起程，編輯看到官網顯示名古屋來回機票的最平價錢為$2,019。

圖片來源：Unsplash@Aryan Athalye

官網$2,019這個價錢是香港航空的「經濟飛」價錢，是沒有免費提前預留座位及免費寄艙行李額度的，只有7kg的手提行李，如果要寄艙行李額20kg就要多加$420。不過，這個價錢其實已經計了稅，所以真的不錯。

不過，去程可選的時間只有早上9時30分，而回程的時間只有下午3時25分。

起行日期：9月3號至26號

訂票網站：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage

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