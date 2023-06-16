  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

16/06/2023

【FOCUS】布林肯北京之行，大棋局下小過招

#布林肯 #印度 #中東 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　當「超級央行周」佔據本周頭條，中美在印太、中東等的縱橫捭闔才是水靜流深。隨著美卿布林肯即將踏上前往中國的航班，國安顧問沙利文周四（15日）剛在東京與日韓菲秘斟；而近日與中國交惡的印度，總理莫迪下周四（22日）將國事訪問美國。

 

冀管控競爭，防止衝突

 

　　自2018年以來最高級別華府官員將於周日（18日)到訪北京之際，外交界元老、百歲基辛格剛發出「中美已站在懸崖之巔（at the top of a precipice）」的悲觀論述，更指「就當前的關係軌跡而言，（台海）有可能發生軍事衝突。」

 

美國國務院將「建立開放和授權的溝通渠道，以管控競爭，防止衝突」，列作布林肯訪華首要目標。（Blinken Twitter）

 

　　此似乎印證了美國國務院昨日將「建立開放和授權的溝通渠道，以管控競爭，防止衝突」，列作今次布林肯訪華首要目標的大背景；另兩大目標則是「為美國的價值觀和利益發聲」、「在符合美國利益的情境下探索應對跨國挑戰的潛在合作」。

 

　　不過，從北京、華盛頓周三（14日）分別就國務委員兼外長秦剛與布林肯通電話的聲明論調看，布林肯稍後的中國之行難期望突破，而能否被視作為11月APEC峰會兩國元首三藩市會面的「入門／鋪路外交」，亦有待雙方會後聲明一窺端倪。

 

期待不高　VS　相互摸底

 

　　中美一個不抱幻想，一個期待不高，但仍「商定」會面，一個觀察角度或是相互摸底，尤其是當台灣民意基金會最新民調顯示，角逐明年1月大選的民進黨（24.6%）、民眾黨（22.2%）、國民黨（20.4%）支持度叮噹碼頭。

 

布林肯月初到訪沙特，重申將推進沙特和以色列關係正常化。（Blinken Twitter）

 

　　此外，繼成功斡旋沙特、伊朗之後，中國最高層本周明言，支持建立「以東耶路撒冷為首都的完全主權獨立的巴勒斯坦國」，而月初到訪沙特的布林肯亦稱，將推進沙特和以色列關係正常化，作為回應，沙特外交大臣就指，「如果不為巴勒斯坦人找到通往和平的道路，任何正常化的好處都將有限。」

 

　　台海、中東交鋒之外，東亞、南亞同不簡單。就在昨日，日揆岸田跟沙利文、韓國國家安保室長趙太庸、菲律賓國安顧問阿尼奧分別舉行單獨會談，磋商安保合作。而日美菲今日亦將舉行安保高官磋商。

 

莫迪到訪華盛頓值關注

 

　　更值留意的是莫迪下周對華盛頓的國事訪問。早在1月，美印就關鍵和新興技術（iCET） 倡議召開首次會議，提出在創新生態系統、國防工業、彈性半導體供應鏈、載人航天、5G／6G等領域開展合作。最新消息並指，拜登政府正敦促新德里購買數十架美國製的武裝無人機的交易。

 

莫迪本周會見沙利文，審查iCET進展，並指期待見到拜登。（Modi Twitter）

 

　　回想拜登2006年以參議員身份訪問新德里時曾表示，「我的夢想是，到2020年，世界上最親密的兩個國家將是印度和美國」，雖然言未成真，但剛剛超越中國成為全球人口第一大國的印度，顯然被視作製造業勞動力、巨大潛在市場的替代。

 

　　鑑於此，布林肯到訪北京，只是中美外交大棋局下的其中一個小過招，無關勝負，但保持互動和對視，將有助更準確評估對方下一步，降低猝不及防致命殺招的可能性。

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#布林肯 #印度 #中東 #大國博弈

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk