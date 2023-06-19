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19/06/2023

蔡天鳳設靈粉色布置 大批親友到場憑弔 瞻仰遺容

#名媛 #蔡天鳳 #寶福堂
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　　【晴報專訊】名媛蔡天鳳今年2月疑遭碎屍，死者前夫一家四口被控謀殺等罪名，案件震驚全城。蔡天鳳昨在大圍寶福紀念館設靈，並以蔡生前最愛的粉色為主調布置，場內擺放了其大量照片，而靈堂中央遺照則是她生前替法國雜誌拍的封面照，而其夫的心型花牌則寫上「一生最愛」，其母張燕花（五姐）則邀請了僧人為女兒舉行佛教儀式。

 

蔡天鳳昨日設靈，大批穿黑衣的親友到場。

 

　　消息指，整個喪禮花數百萬元，其家人更委託海內外公司修復遺體，蔡其中一名好友、藝人劉晨芝憑弔後透露，有在遠處「瞻仰遺容」。

 

　　據知，工作人員數日前已開始在寶福紀念館地下寶福堂和寶勝堂進行布置，喪禮會場內外均以蔡天鳳生前喜愛的粉紅色作裝飾，會場入口懸有「譚府治喪」4字，除會場入口放置2張巨型遺照外，通往靈堂的通道兩側亦放置了大量以金色畫框鑲起的蔡天鳳遺照。

 

夫心型花牌悼「一生最愛」

 

　　而在靈堂中央則擺放了她生前為法國時尚雜誌《L'OFFICIEL》拍攝的封面照，橫幅則書有「永遠懷念」，前方放置了4個分別由她丈夫、譚仔創辦人太子爺Chris、子女、父母及家翁家姑冠名的心型花牌，其中Chris的花牌上寫有「天鳳愛妻一生最愛」。另蔡生前結識不少時尚和演藝界名人，昨午起不少名人陸續派人致送花牌和花籃。

 

數百萬元喪禮 靈堂外一度數百人

 

　　昨午3時許，身穿素衣的母親「五姐」同Chris及其子女等親屬乘車抵達寶福紀念館打點，寶蓮禪寺的法師亦帶同大批用品入場，料喪禮以佛教形式進行，警方則派員到場維持秩序和指揮交通。大批身穿黑衣的親友，昨午分別乘坐多輛旅遊巴到場，並在靈堂外排隊等候內進，人龍一度長達數百人，據悉不少人來自海南；排隊的人龍中亦有部分南亞裔人士。儀式期間，親友以木板和車輛遮擋會場入口。

 

寶福紀念館外一度排了數百人

 

　　據報，整個喪禮花費逾300萬元，當中約200萬元用作委託海內外公司以3D打印方式修復遺體，務求盡量復原，令喪禮延遲了2個多月，而經修復的遺體則穿上她生前最喜愛的紗裙，安放在由紗幕遮蓋的床上。其生前好友、藝人劉晨芝昨接受傳媒訪問時透露，蔡天鳳愛靚，故靈堂內擺放了她生前最靚的相片，而她亦有從遠處瞻仰遺容，「見到佢最後一面」。

 

轉載自: 晴報

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