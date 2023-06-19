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19/06/2023

96%青年重視工作生活平衡！專家建議：企業留人宜落實友善職場措施，採彈性上班模式

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　　企業要保持競爭力，「人」是相當重要的一環，尤其是一眾職場生力軍，更是企業未來的命脈。惟這群生力軍有著與傳統打工仔有別的思維，不止「講金」，更追求自由，難留住人才令不少僱主相當頭痛。

 

　　有專家就指，在「人才荒」下企業必需要有足夠吸引力以及前瞻性，如落實友善職場措施、將工作一分為二等方法，才可配合年輕人需求，挽留人才。

 

　　香港青年協會青年就業網絡日前進行了一份問卷調查，分別訪問了104間企業及209位18至39歲青年服務對象，探討現今青年以及企業對於「職場友善環境」的看法。

 

　　香港青年協會業務總監鄧良順表示，過去3年疫情對社會及職場的形態有重大的影響，年輕人的工作模式及心態也出現轉變，「企業若要維持日常運作，保持競爭力，就更需要具前瞻性，懂得與時並進，配合年輕人對於工作的需求，才是留人之道。」

 

96%受訪青年 重工作生活平衡

 

香港青年協會青年就業網絡單位主任黃民信（左）指，年輕人喜歡多重職業工作及生活，認為斜槓族的工作模式，更可作多元的嘗試及發展。（曾耀輝攝）

 

　　惟香港青年協會青年就業網絡單位主任黃民信引述報告指出，目前部分企業與青年對於「友善職場措施」的想法及認知，步伐並不一致。「企業所提供的福利，與青年人所期望的仍存有落差，或會影響企業聘請人才及留人的情況。」報告提到，超過96%青年受訪者認同工作與生活平衡（Work-Life balance）十分重要，並希望公司能不鼓勵超時工作、提供彈性工作時間及地點，以及提供彈性和額外假期；但在企業眼中，「友善職場措施」包括：提供培訓機會、彈性工作時間以及薪酬具市場競爭力。

 

　　報告更提及，逾40%青年認為現時工作未能做到Work-Life balance，當中有77%更因此想轉工。黃民信提醒，企業應先了解員工的實際需要，再作出相應的對策，並從中找到平衡點，對吸引和留住人才，一定有所幫助。舉例指，可考慮實行更靈活的工作安排，例如「4+1」（4天辦公室工作+1天在家工作）、「3+2」等各種混合模式。

 

　　社交平台LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理吳薇薇稱，該企已實施彈性工作安排，香港區40多位同事可自由選擇上班及在家工作模式，「有人會選擇百分百off-site；也有人會選擇5天都在公司。」作為主管的她也笑言，只要員工能找到令他最享受、最有生產力的方法，就不應限制他們的工作地點。

 

青協最新調查發現，超過96%青年受訪者認同Work-Life balance十分重要。（資料圖片）

 

倡彈性上班 年底放假1周

 

　　吳薇薇另提及，除了彈性上班模式，假期也是不能忽視的一部分，「一般公司的員工放假前，要應付手頭工作總是『趕餐死』，放假後工作堆積如山，又要『還債』，心理壓力更大，假期的心情更會被消磨。」為了讓員工能安心放假，該企在每年12月底都會有「Company-wide shut down」假期，即除了小部分提供關鍵服務的員工外，整間公司都會放假一星期，「基本上那一星期，一個電子郵件都不會出現的。」吳薇薇補充，希望同事能夠放下所有工作，有足夠的休息，放假後才一起拼搏。她也深信，這樣的方法能夠讓員工更有歸屬感，工作更加開心，自然願意在公司多作逗留。

 

 

 

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