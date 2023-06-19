【FX MONDAY】熊俊傑 ：英國通脹七國最高 加息周期勢比美國長？

嘉賓：艾德金融外匯主管 熊俊傑

上周美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率目標範圍在5至5.25厘，但決策官員上調年內利率上限預測，暗示利率仍有半厘上調空間。歐洲央行上周議息後亦一如預期加息25基點，行長拉加德明示仍會進一步加息。英倫銀行本周四（22日）將公布議息結果，預期加息25基點。英國4月通脹率達8.7%，為七國中最高，同月失業率降至3.8%，而截至4月止未計花紅的三個月平均薪酬按年升7.2%，迫近2021年的7.3%紀錄高位，反映英國通脹壓力加劇，英國利率將超越美國？[英鎊](GBP)有望突破1.30，再次挑戰1.40？

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