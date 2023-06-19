旅遊搵路啱使！Google地圖3大新功能！沉浸式實景睇環境、天氣 / 自動Save搜尋地點

去陌生的地方，要找路時不少人都會打開手機上的Google Map，看看自己的位置離目的地距離有多遠。而有駕車習慣的朋友，更不時開著導航系統，看清楚自己要走的路線。Google最近宣布陸續推出Google地圖3項升級功能，當中有些更相當適合愛旅行的香港人使用。即睇Google地圖3項升級功能！

Google地圖升級功能│1. 一目了然導航：不用完整導航模式都可實時導航

第一項功能是「一目了然導航」（Glanceable directions），用戶可以一如以往在 Google地圖上找出目的地，但新功能讓大家不用進入地圖的完整導航模式，都可以使用到實時導航功能，即是手機鎖定畫面都可查看相關資料，好像是在甚麼地方轉彎、最新到達時間等。而這項功能將會陸續在步行、單車和駕駛模式中推出，大家在使用Google地圖就會更方便。

現時是這樣(圖片來源：Google)

新功能「一目了然導航」（Glanceable directions）(圖片來源：Google)

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