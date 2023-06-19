  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

19/06/2023

年輕人應該Slash定炒散？應該好好把握日本的新創機會！日本將會是亞洲下一個新創基地？

#數碼營銷 #炒散 #職涯 #創造價值 #木桶效應 #中美關係 #職業生涯 #團隊 #專長 #年輕人 #數據 #巴菲特 #日本 #IT #科技創新 #新創企業 #創科 #數碼創新 #Lumada #日立 #股神 #協同效應 #岸田文雄 #OpenAI #新創獨角獸 #主動收入 #AI #興趣 #Web 3 #新創生態圈 #新資本主義 #斜槓族 #Slash
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　常有年輕朋友問：我對前途感到迷惘，我不知道下一個工作應該做甚麼，你覺得我應該Slash，甚至炒散嗎？

 

　　我給年輕人的建議是，當然應該Slash，並且應該不只一條，斜槓的起點應該連回自己的職業生涯，最好的方向是國際化。

 

　　事實上，斜槓原本目的，不是為了擁有兩種以上的收入，而是透過工作以外的身分體現自己是誰、重視甚麼、有哪些興趣專長，過更豐富、立體的人生。

 

 

　　打工是為所服務的企業創造價值，創業則是為你服務的用戶創造價值。

 

　　如果你走求職之路，職業早期你向企業主出售的是自己的時間、精力、學歷以及年輕的身體。但青春易逝，過了三五年後你就會發現，如果你不改變自己貢獻價值的方式，那很可能你很快就會被比你更年輕、更富有精力的人代替。

 

　　你所能夠創造出的價值愈高，那麼你得到的回報也就是主動收入就會愈高。

 

　　而往往這也是為甚麼，很多人可能在職業初期年入百萬、混得很好，但三五年後，卻會跌入谷底的原因。

 

　　因為你所倚靠的不再是青春、體力或者需要腦力的複雜基礎工作，而是更向上的團隊管理能力、決策力、結果導向的投入產出比能力以及與人打交道的一系列軟實力。

 

　　我們都知道「木桶效應」，職場也是如此。不是老闆單打獨鬥、一個人強就可以，發展到中後期，需要凝聚一群價值觀相同、行動力強的團隊小夥伴。大家在一起產生的協同效應才能讓你的企業愈走愈遠。畢竟一個人所產生的價值終歸是有限的。

 

　　如今美中關係極度緊張，不少企業已經將重心由中國轉向東南亞，新加坡就是這一波的受益者，其他東協城市，例如泰國，越南，馬來西亞都是下一輪的受益者，如果只用上香港的經驗，始終都是局限在小島內。

 

　　可以確定的是，在亞洲版圖中，日本的未來發展也很令人期待。

 

　　以前，一般想到新創生態圈，映入腦海的多半是美國矽谷、中國這兩大新創市場，然而身為世界第三大經濟體的日本，卻鮮少成為話題焦點。

 

 

　　據指標數據智庫CBInsight統計，截至今年四月為止，日本新創獨角獸共計六家，甚至不到美國的百分之一。

 

　　不過，近期以來，日本新創生態開始令人有種逐漸甦醒的感覺。不只聽到身邊許多投資人開始尋覓日本新創的投資機會，就連股神巴菲特最近都親自造訪日本，並向媒體公開表示已經增持日本五大商社。

 

　　這股改變力量的主要推動者之一是日本政府。日本首相岸田文雄將科技創新與新創企業視為「新資本主義」下的兩大支柱，並在2022年初針對日本新創企業宣布一項「五年計畫」，目標是在2027年以前將新創企業數與相關投資額都提高至十倍。

 

 

　　日本政府近年在科技創新等議題上也相當積極，近兩年討論度最高的兩個科技議題 Web3 與 AI，都能看到其積極參與的身影。

 

　　擁抱新科技的態度也為日本迎來許多機會，例如上個月 OpenAI  CEO Sam Altman 也飛到東京拜會日本首相岸田文雄，會後日本政府表示將考慮讓公共部門採用 AI 技術，OpenAI 也考慮在日本設立辦公室。

 

 

　　以老牌日本財閥日立為例，日立至2012年開始推動Lumada 事業(先進數碼解決方案和服務)，由於該事業部門旨在以資料，數據來創造價值，並加速數碼創新，因此需要大量專業及具備經驗的人才，具IT業界相關經驗者的採用比率， 2012年僅為3.6%，但到了2021年已經高達40%，日立更設定2024年目標，令比率過半，這些都是香港年輕人的機會。

 

 

 

　　逐漸甦醒的日本新創生態，是否有機會成為亞洲下一個新創基地？可以確定的是。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #炒散 #職涯 #創造價值 #木桶效應 #中美關係 #職業生涯 #團隊 #專長 #年輕人 #數據 #巴菲特 #日本 #IT #科技創新 #新創企業 #創科 #數碼創新 #Lumada #日立 #股神 #協同效應 #岸田文雄 #OpenAI #新創獨角獸 #主動收入 #AI #興趣 #Web 3 #新創生態圈 #新資本主義 #斜槓族 #Slash

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk