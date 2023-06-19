年輕人應該Slash定炒散？應該好好把握日本的新創機會！日本將會是亞洲下一個新創基地？

常有年輕朋友問：我對前途感到迷惘，我不知道下一個工作應該做甚麼，你覺得我應該Slash，甚至炒散嗎？

我給年輕人的建議是，當然應該Slash，並且應該不只一條，斜槓的起點應該連回自己的職業生涯，最好的方向是國際化。

事實上，斜槓原本目的，不是為了擁有兩種以上的收入，而是透過工作以外的身分體現自己是誰、重視甚麼、有哪些興趣專長，過更豐富、立體的人生。

打工是為所服務的企業創造價值，創業則是為你服務的用戶創造價值。

如果你走求職之路，職業早期你向企業主出售的是自己的時間、精力、學歷以及年輕的身體。但青春易逝，過了三五年後你就會發現，如果你不改變自己貢獻價值的方式，那很可能你很快就會被比你更年輕、更富有精力的人代替。

你所能夠創造出的價值愈高，那麼你得到的回報也就是主動收入就會愈高。

而往往這也是為甚麼，很多人可能在職業初期年入百萬、混得很好，但三五年後，卻會跌入谷底的原因。

因為你所倚靠的不再是青春、體力或者需要腦力的複雜基礎工作，而是更向上的團隊管理能力、決策力、結果導向的投入產出比能力以及與人打交道的一系列軟實力。

我們都知道「木桶效應」，職場也是如此。不是老闆單打獨鬥、一個人強就可以，發展到中後期，需要凝聚一群價值觀相同、行動力強的團隊小夥伴。大家在一起產生的協同效應才能讓你的企業愈走愈遠。畢竟一個人所產生的價值終歸是有限的。

如今美中關係極度緊張，不少企業已經將重心由中國轉向東南亞，新加坡就是這一波的受益者，其他東協城市，例如泰國，越南，馬來西亞都是下一輪的受益者，如果只用上香港的經驗，始終都是局限在小島內。

可以確定的是，在亞洲版圖中，日本的未來發展也很令人期待。

以前，一般想到新創生態圈，映入腦海的多半是美國矽谷、中國這兩大新創市場，然而身為世界第三大經濟體的日本，卻鮮少成為話題焦點。

據指標數據智庫CBInsight統計，截至今年四月為止，日本新創獨角獸共計六家，甚至不到美國的百分之一。

不過，近期以來，日本新創生態開始令人有種逐漸甦醒的感覺。不只聽到身邊許多投資人開始尋覓日本新創的投資機會，就連股神巴菲特最近都親自造訪日本，並向媒體公開表示已經增持日本五大商社。

這股改變力量的主要推動者之一是日本政府。日本首相岸田文雄將科技創新與新創企業視為「新資本主義」下的兩大支柱，並在2022年初針對日本新創企業宣布一項「五年計畫」，目標是在2027年以前將新創企業數與相關投資額都提高至十倍。

日本政府近年在科技創新等議題上也相當積極，近兩年討論度最高的兩個科技議題 Web3 與 AI，都能看到其積極參與的身影。

擁抱新科技的態度也為日本迎來許多機會，例如上個月 OpenAI CEO Sam Altman 也飛到東京拜會日本首相岸田文雄，會後日本政府表示將考慮讓公共部門採用 AI 技術，OpenAI 也考慮在日本設立辦公室。

以老牌日本財閥日立為例，日立至2012年開始推動Lumada 事業(先進數碼解決方案和服務)，由於該事業部門旨在以資料，數據來創造價值，並加速數碼創新，因此需要大量專業及具備經驗的人才，具IT業界相關經驗者的採用比率， 2012年僅為3.6%，但到了2021年已經高達40%，日立更設定2024年目標，令比率過半，這些都是香港年輕人的機會。

逐漸甦醒的日本新創生態，是否有機會成為亞洲下一個新創基地？可以確定的是。