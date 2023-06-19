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19/06/2023

辦公室「插人」的藝術：平平無奇一句說話，怎樣說出來可以殺人於無形？

#管理 #OL #辦公室貼士 #開會 #殺人於無形 #職場小貼士 #拖字訣 #說話的藝術 #插上天花板 #辦公室政治 #打工仔 #搬弄是非
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間。」開會時，有人笑著說。

 

　　說的人是借一件跨部門的工具，暗指另一個部門做事很慢，但他是笑著說的，所以大家都不以為他是在人家背後說人壞話。

 

　　這就是辦公室政治的精髓。

 

　　試看下一個版本，那人仍是那句：「那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間。不明白他們怎樣做事的？」

 

　　看得出兩者的分別嗎？

 

　　文字一樣多少，只是次序改了。如果你仍未看出分別，試試讀出聲，效果會不一樣。

 

　　第一個版本像複述一件事，語氣溫和，沒有質疑。和第一個版本比較，第二個版本語帶批評、充滿質疑。

 

　　其實兩句話都是插人插到上天花板的，但懂得玩辦公室政治的，肯定用第一個版本。因為別人聽起上來，不會認為他是在人家背後搬弄是非；反而誤以為他是處處為公句著想。

 

　　我見得多，聽得多，才漸漸明白。

 

　　還有一點，這句話殺傷力也不大；不過不知就的人聽了，很容易先入為主，以為他口中的他們（不管是甚麼人）真的是不對。

 

　　一件簡單的事，拖了很長的時間，他們是怎樣做事的？

 

　　簡單的事，簡單地處理，用了很長時間，肯定能力有問題；若不是能力做不到，就是「拖」。拖，就更離譜，是態度問題，不可救藥。

 

　　這就是辦公室政治，一句話，平平無奇，卻殺人於無形。

 

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