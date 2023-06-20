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20/06/2023

雨天穿搭Dos & Don'ts攻略︰落雨必學「I」字身型穿法！用PVC手袋好過皮袋？切忌着這種褲

#雨天 #穿搭 #下雨 #手袋 #身型穿法 #闊腿褲 #防水 #雨靴
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Classy, Domani, Oggi, Prada, Repetto

 

【雨天穿搭時尚要點】

 

•    營造「I」字身型︰

 

　　寬闊飄逸散開的款式如傘裙和闊腳褲，隨著擺動難免被雨水淋濕，於小雨天穿著稍微弄濕還可接受；下大雨的日子還是以垂直線「I」字身型輪廓，除了可減少被弄濕範圍外，大步行走時會更為方便！

 


 


 

•    鮮豔顏色和白色減輕沉重感︰

 

　　使用鮮豔色可為憂鬱的雨天增加朝氣，是色彩心理上證實有助改變心情的方法！
時陰時晴的小雨天穿著淺色加一個鮮豔點綴色，再配搭亮面棕色也能營造出優雅風格。無彩色（黑白灰）與鮮豔色結合的層次造型，最適合不想思考者運用的雨天穿搭方程式！

 



 

•    選擇防水或快乾物料︰

 

　　衣服 —可選擇麻質、吸水快乾的聚酯纖維，甚至具有防水功能衣服，即使濕了也會短時間內回復乾爽，不會因濕氣而貼實皮膚，舒適度滿分！斯文上班服配搭風衣也是好看又具功能性的組合！

 

 

 


 

 

 

　　手袋 —  PVC最大的優點是毫無顧累！即使被雨淋濕只要抺乾即可，不必擔心物品被弄濕，而且比較輕，放置折疊雨傘也不會造成負擔。其次是尼龍手袋，有輕微防水功能，比布質及皮革更合適雨天使用！

 

 

 

　　 — 雨靴固然是大雨中的最佳防濕選擇，雨勢不大可以選擇漆皮或厚底涼鞋；最重要的是鞋底，橡膠底或有坑紋不容易滑倒比較安全！

 

 


 

【雨天穿搭時尚大忌】

 

 

•    皮革︰

 

　　真皮製品一旦弄濕可能會變色變形，護理起來就費時費力！如果弄濕後沒有正確乾燥，更有機會發霉，所以下雨天最好不要使用皮革製品。

 

•    透視衣服︰

 

　　透視和雪紡等布料帶有優雅的透視感，但被雨淋濕後會變得透明而透出內衣。

 

•    牛仔布︰

 

　　留意深色牛仔布遇水有可能會褪色，顏色可能會轉移到其他衣服上而難以清洗！

 

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