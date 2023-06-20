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20/06/2023

國泰下月招聘內地空服員 擴普通話服務 8月赴陸航班設廣播

#國泰航空 #林紹波 #招聘 #歧視風波 #空中服務員
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　　【晴報專訊】國泰航空上月爆出空姐歧視風波，國泰行政總裁林紹波昨向全體員工發內部通訊，指未來數月將落實多項優化措施，包括將擴大航班機艙的普通話服務範圍，並優先在往返內地航班增講普通話的機艙服務員，確保往返內地航班8月起均有普通話廣播，亦將於下月重新招聘內地機艙服務員。

 

國泰強調，機艙服務員團隊仍以香港員工為主。（資料圖片）

 

　　有工會認為，疫後重開外站，招聘不同國籍空服員屬普遍做法；學者則相信，不影響本地員工士氣，反而短期內能紓緩前線人手不足壓力。

 

　　林紹波在內部通訊中指，國泰未來數月將落實多項改善措施，包括擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍，優先在往返內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，之後再逐步擴展至其他航班；而8月起，所有往返內地的航班，都會有普通話機艙廣播。

 

工會：聘不同國籍員工普遍

 

　　他又指，機艙服務員名牌上將清晰顯示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；機艙服務員如能使用多於1種亞洲地區語言，更可每月獲新增津貼。他又提到，考慮到講普通話的顧客日增，國泰計劃下月啟動在內地招聘機艙服務員，進一步擴大普通話服務團隊，但強調機艙服務員團隊仍以香港員工為主。他續指，國泰自下月起會為機艙服務員團隊，就以客為先的服務文化，提供一項新增培訓。

 

　　今次優化措施是回應上月發生的歧視風波。事緣上月22日有旅客在小紅書發帖，指控國泰機艙服務員歧視非英語乘客，稱聽見機艙服務員用英文及粵語抱怨，疑取笑內地客不諳毛氈的英語讀法，並上傳錄音；有關對話疑似客機後方工作間談話內容。事件引發軒然大波，內地官媒先後發文批評，國泰後就事件多次致歉，並解僱3名涉事機艙服務員。

 

　　對重新招聘內地空服員，香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，航空公司就航線聘請不同國籍空服員屬普遍做法，指港龍航空結業前，國泰亦有在內地招聘空服員，惟疫情期間外站招聘才停止；且國泰曾指客運運力冀年底恢復至7成，需聘請更多空服員、機師等，李認為內地有航空學院等機構，相關人才充足，料招聘難度不大。

 

學者：可紓緩人手不足

 

　　中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，國泰主要客源是內地旅客，且大部分只會說普通話，故聘內地及懂普通話員工屬必須安排，方便整體工作，不擔心影響本地員工士氣，而國泰亦有聘請日本、印度裔等員工，本地員工應早已習慣國際化工作環境，相信不會構成內部分化等問題。該中心副主任袁志樂補充，人手短缺是國泰現時面對一大困難，工作量升，或間接影響服務水平，新措施相信可短期紓緩前線員工壓力。他續指，政府計劃引入2萬名外勞，其中航空業佔6,300個配額，惟真正落到航空公司的配額不多，相信往內地招聘可直接紓緩空服人手不足。

 

有學者認為國泰主要客源是內地旅客，聘內地及懂普通話員工屬必須安排。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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