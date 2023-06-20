  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

20/06/2023

陳豪回味與陳茵媺咀嘴 露背蔡思貝着開窿裙搶鏡

#2023 TVB年中節目巡禮 #歐洲鐵騎遊 #約埋班Friend去旅行 #貝遊歐洲 #奪命提示 #靈戲逼人 #羅密歐與祝英台 #陳豪 #陳茵媺 #蔡思貝 #張寶兒 #袁偉豪 #張振朗 #劉穎鏇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】《2023 TVB年中節目巡禮》昨日舉行，近百藝員大曬冷，包括陳豪、胡定欣、馬國明、蔡思貝、張振朗及劉穎鏇等。視后蔡思貝性感現身，不但大露背示人，裙子更以開窿設計，大騷滑溜大腿，可說是全場最搶鏡。

 

蔡思貝性感現身，搶盡風頭。

 

　　無綫昨日宣布下半年推出八套劇集及15個綜藝節目，當中以張振朗最多產，演出劇集《奪命提示》及《靈戲逼人》，以及綜藝節目《歐洲鐵騎遊》和《約埋班Friend去旅行》。不過昨日最搶鏡的是大露背又露大腿的蔡思貝，她早前主持旅遊節目《貝遊英倫》收視口碑佳，節目即添食，將到英國、意大利拍攝《貝遊歐洲》。會否水着上陣派福利？她說︰「呢樣唔係我範疇，盡量啦，都有水上活動，睇下到時啲活動刺唔刺激。」

 

　　至於陳豪與太太陳茵媺（Aimee）合演新劇《羅密歐與祝英台》，席上江美儀大爆陳豪與Aimee拍咀戲時超投入，陳豪即笑言︰「無（伸）舌頭！」事後，陳豪形容跟太太拍咀戲自然又舒服，但沒有因太投入而咀不停︰「你哋諗多咗，因為拍劇對住嘅Aimee，唔係屋企嘅佢，所以多咗份隔膜，不過兩夫婦拍親熱戲就唔會尷尬。」

 

胡定欣與陳豪在新劇《破毒強人》本有咀戲，但及後刪掉。

 

昨日節目巡禮率先播出陳豪與Aimee的咀戲。

 

張振朗備受重用

 

　　而手執兩劇兩綜藝的張振朗，被問是否獲公司鋪路競逐視帝？他笑說︰「文偉鴻（《奪命提示》監製）不嬲都係視帝、視后收割機，但獎項嘅嘢再講啦，希望畀到觀眾新鮮感。（包辦兩個綜藝節目？）可能我年頭撼親個頭，依家就行運，哈哈。」至於袁偉豪（Ben）與懷孕四個月的太太張寶兒（Bowie）現身，提到腹中胎兒「袁寶」的性別，寶兒表示保持神秘，Ben則說︰「仔女我都鍾意，不過我特別鍾意女！」提到BB的中英文名，Ben指中文名可能找風水師傅改，「至於英文名，諗緊好無改B字頭，咁就三個BBB！」

 

劉穎鏇與張振朗在《奪命提示》中打戲連場。

 

張寶兒與袁偉豪暫不透露BB性別。

轉載自: 晴報

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#2023 TVB年中節目巡禮 #歐洲鐵騎遊 #約埋班Friend去旅行 #貝遊歐洲 #奪命提示 #靈戲逼人 #羅密歐與祝英台 #陳豪 #陳茵媺 #蔡思貝 #張寶兒 #袁偉豪 #張振朗 #劉穎鏇

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk