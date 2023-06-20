台性騷擾案持續擴大，會否重創民進黨選情？

台灣性騷擾案持續擴大，從民進黨開始蔓延到國民黨和民眾黨後，引起一場史無前例的me-too運動，動搖整個社會高層。其中最受矚目的，包括前學運人士王丹可能因此被起訴，以及多間大學的教授、名醫、傳媒高層、擅長罵人罵得慷慨激昂的政論名嘴、演藝界和文化界無一倖免。因為被影射或控訴的性騷擾人士，多半有鮮明政治背景，性騷擾連環爆已從社會問題意外演變為影響明年1月總統選舉結果的政治事件。

一向頗受綠營追捧的王丹，在多人先後出面爆料指控性騷擾後，台北地檢署宣布介入調查。對於綠營性騷擾如滾雪球般越滾越大，民進黨雖然第一時間想止血，甚至讓性騷擾案發生時擔任黨內主管職務、被外界指為處理不當的太陽花前學運人士林飛帆退選立委，但綠營支持者似乎並不領情，也不滿意主席賴清德的處理。



前太陽花學運要角林飛帆因處理民進黨性騷擾案不當被迫退選立法委員。



民調顯示只有三成五民眾認同民進黨主席賴清德處理黨內性騷擾表現。

綠營背景的台灣民意基金會民調顯示，對於民進黨主席賴清德處理性騷案的整體表現，滿意度僅35%，不太滿意以及一點也不滿意的共有31%，而不表態的選民中，20~24歲有四成、25~34歲更高達四成八比例，顯示如果民進黨後續處理不當，年輕選民的態度對選情將產生重大影響。

另一家菱傳媒進行的總統大選網路民調顯示，性騷擾事件似乎重創多個政黨支持度，在可複選的狀況下詢問受訪者「哪幾個是您絕對不考慮投給它？」，結果民進黨以50.45%奪冠，第二名國民黨46.30%，新黨則以42.52%排第三，最低的則是民眾黨的32.32%。前台北市長柯文哲擔任黨魁的民眾黨，目前成為性騷擾最大受益者。

至於媒體方面，傳統的兩大報各自精彩。因為是長期的競爭對手，一旦描寫對手陣營的性騷擾情節，格外活靈活現。例如中時有一位主管經驗豐富的鹹豬手，被描述能夠直接伸過領口，精準抓住胸部，襲胸的噁爛程度，令人瞠目結舌。在中時任職的友人，個個覺得家醜外揚，顏面無光。至於聯合報系的最大性騷擾慣犯，則是出身民進黨的黨工，所以這筆帳也要算到綠營頭上。

以政黨來區分，民進黨和親綠陣營連爆13宗性騷擾，無疑佔絕大多數案例，國民黨的性騷擾戰犯目前為止區指可數，民眾黨也有立委遭到指控，但人數少，情節相對沒有太離譜，不像民進黨戳奶、摸臀、強吻樣樣齊全。民進黨的確受創最重，但是國民黨的選情依舊低迷，民眾黨成了「討厭民進黨」又「不想投國民黨」的中間選民首選。