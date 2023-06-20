【KK星期二】LPR僅下調10點子　恒指回吐第二日｜阿里張勇傳退下火線｜造車新勢力拜騰汽車出局　利淡板塊？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

人民銀行一如市場預期公布下調6月貸款市場報價利率（LPR）10基點，市場對降幅沒有超過10個基點略失望，加上離岸人民幣急貶至7.18水平，恒指低開49點報19863，已為半日高位，之後愈跌愈多，半日仍跌逾300點，失守跌穿50天線（約19685），成交再次縮減至435億元，半年結將至，港股又何去何從？再有電動車企業破產，據報拜騰汽車已於近日申請破產，事件將如何影響中國的新能源汽車業？愈大愈多車企因虧損不斷累積，財務危機越來越大而倒下，會殆反而利好行業龍頭？多個電商平台公布「618」銷售數字，數字反映內地民眾消費能力仍差過疫情前水平，相關股份前景仍可看好？阿里巴巴(09988)創辦人馬雲近期頻繁露面，馬雲回歸對阿里巴巴有何影響？

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