【平凡人‧不凡事】自主研發智能茶飲機！「來點茶」創辦人盧文聰：遇上問題的時候，就是你發揮潛能的時候！

隨著智慧城市發展，無人零售概念已延伸到手調茶飲，「來點茶」創辦人盧文聰Michael連同拍檔王子傑創業第6年，主力研發手調飲品自動售賣機，現時已經設置7部自動售賣機，遍佈本港大專院校及商廈，讓愛茶之人隨時隨地喝到全自動化沖調飲品。他們研發出全港首部即沖台式茶飲的自動售賣機，更榮獲了6項專利。

現在用機械人處理，由付款至取得一杯飲品只需45秒，較茶飲店往往要等5至10分鐘，售賣機能夠大大縮短輪候時間，而每部機器存放的材料能夠製作400杯飲品，讓顧客自選茶底、配料及溫度，實現全自動化沖製手調茶飲。

二人在2017年成立公司，第一輪起動資金是自掏腰包，合資約100萬才成事，他們認為初創企業必需要懂得省錢，每一元也要花得有價值。透過和內地廠方緊密合作，令Michael更加熟悉內地人才及市場商機，未來希望開拓大灣區內地市場，將自動售賣機帶到內地院校大展拳腳。

作為數碼港創業學會聯合會長，Michael於3年前更開始帶隊到內地考察，以自身經驗幫助追夢的年青人，找到他們自己的一片天！

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation





