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20/06/2023

7月1日優惠 │ 一文睇晒7.1回歸日8大著數！M+、文化博物館免費入場 / 逾千間食肆71折優惠 / 電車、天星小輪、水上的士指定路線免費搭

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Text: Sammy Leung

　　將到7月1日，今日特首李家超在個人Facebook上宣布七一回歸慶祝活動8大著數的詳情，當中有免費開放康樂文化旅遊設施、1,000多間食肆優惠、免費搭小輪及電車等優惠。即睇七一到底有甚麼優惠及著數！

 

七一優惠│1.康樂文化設施+博物館免費入場

 

　　第一項是康文署轄下多項康樂文化設施在7月1日當天會免費開放，而免費開放的設施有：

 

1.    室內和戶外康樂設施

2.    絕大部分公眾游泳池

3.    香港科學館（常設展廳及專題展覽）

4.    香港太空館（常設展廳）

5.    香港文化博物館（專題展覽）

6.    香港藝術館（專題展覽）

7.    香港濕地公園

8.    西九文化區M+（所有展覽）

9.    香港故宮文化博物館（7個專題展覽）

 

西九文化區M+(圖片來源：西九文化區M+)

 

　　不過要留意，香港故宮文化博物館7月1日只開放展廳1至7的專題展覽，大家想去的話可在6月21日下午3時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預訂7月1日的免費標準門票。

 

香港故宮文化博物館(圖片來源：香港故宮文化博物館)

 

　　其他個別詳情，要留意官方網站。

 

七一優惠│2. 活化歷史建築伙伴計劃

 

　　第二項是「活化歷史建築伙伴計劃」當中的12個項目，7月1日會有免費導賞團服務和免費工作坊，詳情要留意政府的公布。

 

七一優惠│3. 額外「綠綠賞」積分

 

　　如果平時都有參加「綠在區區」回收的，大家就要留意。在整個7月，大家在「綠在區區」進行回收或參與廚餘回收，就可以獲額外的「綠綠賞」積分，可以更快換到自己想要的物品。

 

(圖片來源：綠在區區)

 

延伸閱讀：環保署智能回收箱服務入屋苑！3 Steps回收+兌換綠綠賞禮品！

 

下一頁：其他著數

 

 

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