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20/06/2023

【FOCUS】LPR非對稱減息落空，刺激思路之爭升溫

#減息 #刺激經濟
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　　繼5月底「五萬億特別國債」傳聞落空、上周五(16日)國常會未見「一攬子刺激」後，預期中的「非對稱降息」周二（20日）再次落空，跟個人房貸息息相關的5年期LPR(貸款市場報價利率)僅調低10基點，低於去年5月、8月的兩次15基點降幅。時值中美關係剛借約35分鐘的「習布會」策略性解凍，「穩外」之後如何「安內」，刺激思路之爭正升溫。

 

「安內」待清晰訊號

 

　　美卿布林肯結束北京之行，雖無實質成果，但罕有獲中國最高層正面評論指，雙方在一些具體的問題上取得了進展，達成了共識，「這很好」。跌至建交以來「最低點」的中美關係，似現努力回穩訊號，當局隨之而來的焦點，勢是如同2015至2016年三現《人民日報》的「權威人士」般，就下半年政策方向發出清晰訊號，以穩定市場預期。

 

 
　　截至目前，最引人注目的「藥方」即是三大利率(逆回購、MLF、LPR)齊降，不過今日5年期LPR未如預期下調15基點，坊間測算10基點僅相當於每100萬房貸30年累計少付息2.1萬元，被戲稱為「500元的法拉利優惠券」，且存量房貸需待下一個重新定價日(通常為新一年元旦)，才能以最新LPR加點計息。

 

　　更重要的是，碎步式降息難改居民(首季可支配收入實際按年增3.8%)、企業（首4月規模以上工業企業利潤跌20.6%）、地方政府（首5月地方國有土地使用權出讓收入跌20%）三大主體收入低迷，亦無法解決青年結構性失業。

 

債務迷思，是耶非耶

 

　　如何有效擴大總需求？社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌周末出席「清華大學中國與世界經濟論壇」就呼籲充分降息，「不是10至20基點，是100至200基點」；全國政協經濟委員會副主任尹艷林在同一場合亦稱，房地產政策應加大鬆綁力度，「讓能熱的地方先熱起來，擴散帶動還在觀望的市場起來。」

 

 
　　坊間關於刺激政策放開手腳的呼聲愈來愈高，但甚麼令「史詩級調控」遲遲未現，取而代之的是「擠牙膏式調控」？拋開「極限思維」下的安全優先於發展，最大的掣肘恐是兩個字「債務」－－佔GDP比重突破295%（BIS截至去年9月數據），以及由之而來的去槓桿壓力。

 

　　鑑於經濟結構分化加劇，在汽車家電下鄉、減息的傳統刺激之外，隨著「解放思想」的刺激思路之爭正升溫，霧裏看花的中國刺激大招到底為何？中央政府又會否扮演最終借款人？謎底揭盅倒數愈來愈近。

 

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