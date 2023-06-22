  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

22/06/2023

戲如人生，但人生並不如戲！谷德昭代言消毒產品廣告：回顧不同階段心路歷程

#數碼營銷 #國產凌凌漆 #消毒產品 #廣告製作 #龍咁威2003 #心路歷程 #廣告 #滴露 #食神 #谷德昭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　早前滴露邀得編劇、導演兼演員谷德昭作廣告代言人，片中谷德昭與不同年代的「迷你谷」公仔做對手戲。

 

　　製作團隊創造多個微型場景，以及谷導參與過電影中的道具，如《國產凌凌漆》的皮鞋吹風機、《食神》的黯然銷魂飯、《龍咁威2003》的瑞士山區肺等等，藉此回顧谷德昭不同階段的心路歷程，宣揚「我地方，我哋Care」精神。

 

 

 

　　談及谷德昭，大家都會聯想起他胖嘟嘟、笑嘻嘻的樣子，但自從他淡出幕前工作後，在《全民造星3》再亮相時身形暴瘦，因此引起各方猜測，更一度盛傳他患上甲狀腺病，最後谷導解釋自己是因為健康而減肥，叫大家放心。

 

　　谷德昭是著名的喜劇演員，可是他的人生並不如他演出的電影般充滿歡樂。在2006年，他的母親因患上思覺失調而輕生，過了不久，二十歲的姪子也是患上同樣疾病而自殺，面對兩個親人離世，加上姪女谷祖琳患上抑鬱症，谷德昭深陷人生低潮，幸好女友林子萱陪伴在側，才可走出陰霾，重新振作，並積極運動，成功減磅。

 

　　戲如人生，但人生並不如戲。

 

滴露廣告片：




 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #國產凌凌漆 #消毒產品 #廣告製作 #龍咁威2003 #心路歷程 #廣告 #滴露 #食神 #谷德昭

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk