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智慧城市4.0
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20/06/2023

匯集民眾地理資訊有助建設智慧社會！香港政府可用於哪一方面？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　英皇查理斯三世的加冕儀式已於今年五月初正式舉行，期間民眾舉辦了不少慶祝活動，令市面呈現一片熱鬧氣氛。

 

　　當地政府為鼓勵公眾分享慶祝活動的喜悅，特意設置了一個互動地圖，讓公眾上載活動的相關資訊。民眾只要透過智能手機上的GPS全球定位裝置，結合寬頻和人工智能如計算機視覺，上載資訊，便能參與繪製地圖。此舉不但能收與眾同樂之效，還能增加民眾對社區的歸屬感。

 

　　根據官方網站，民眾除可直接點擊互動地圖取得活動資訊外，另有3個搜尋方法：根據距離（以輸入郵政號碼的10英里、25英里、50或100英里之內）；日期（典禮之前、典禮的周末、持續的活動）；以及活動分類（地區官方或義工組織的、午餐或野餐、網上活動、音樂會、家庭或兒童文娛活動、群眾一起觀看典禮）等。

 

　　這是一個匯集民眾地理資訊，或稱眾包（crowdsourcing）空間資訊製成數碼互動地圖的示範。群眾對這個互動地圖反應熱烈，3月底已上載了800多個活動，到4月中更增加近一倍至1,500多個，大部分集中在英國本土，也有少數在北美洲和澳洲。

 

　　這樣由民眾集腋成裘，如砌圖般建構整體情況的意念其實並非新事物，但其衍生的價值總是超乎想像。例如從前我介紹過的一間瑞典初創、後來被Meta收購的Mapillary，鼓勵市民用智能手機拍攝街道影像上傳，然後以人工智能辨認其中的路牌、交通燈、行車線等，並把它們連接起來，成為3D立體地圖，為大眾帶來不少出行的便捷。又如網站Share your EarthPlaces，叫人分享難忘的地球角落，這可以是自然景致或野生動物，透過影像、地理位置、標題和文字描述，實時顯示在地圖上，讓人可以看到即時的美景，從而喚起大眾的環保意識，齊來珍惜地球生態。

 

　　事實上，這些眾包資訊如能好好應用在災害應援的工作上，可起重大作用。試想一想，2018年超強颱風山竹襲港，造成廣泛破壞，但當時單靠政府資訊不足以及時反映真實情況，令不少市民風球過後要狼狽出行。如果當時政府能統籌一個平台，供市民上載文字或影像資料，可讓大家更快地掌握實時路況，包括哪些道路剛剛已開通、哪些港鐵站仍未疏導人潮等，市民便可以及早規劃出行。

 

　　集思廣益是智慧城市的核心精神，現屆政府既然要致力強化應對重大事故的能力，如早前動員多個政策局和部門人員參與演練，以求未雨綢繆做好防災的準備，當局同時也應該考慮把眾包空間資訊納入防災的演練，相信這對建設靈活和高效的組織文化大有裨益，並能助港建設更有智慧的社會。

 

 

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