日本手信2023｜旅客最愛日本藥品新名單公開！美白丸、龍角散不上榜！最多人爆買邊款頭痛藥／鎮痛貼／腸胃藥？

日圓今早跌穿 5.5 算，創今年新低，大家都恨不得馬上飛去日本大玩特玩，順便在藥妝店大手入貨。說起藥妝店，必買清單上又豈止化妝品和護膚品，各式各樣的藥物同樣是大家目標之一，日本財經報紙《日經MJ》早前報導，旅客在疫情前後的最愛入手「看門口藥」都略有不同。即睇日本最 hit 藥物新名單！

從前大家喜歡買眼藥水、美白丸、龍角散等，疫情後卻更着重保健養生，像由合利他命製藥（アリナミン製薬）出品的「Alinamin EX Plus」抗疲勞補充劑就受歡迎，當中含有維生素 B 群，據說對恢復疲勞有幫助。另外 Roihi-Tsuboko 的「溫感鎮痛穴位貼」，原理是以溫熱舒緩肩膀僵硬、腰部疼痛等部位，而且包裝以薄盒設計，就算買多幾盒亦不佔空間，相當受歡迎。而日本白兔牌的 EVE QUICK 頭痛藥則再度上榜旅客最愛日本藥品名單。

旅客最愛日本藥品新名單︰

黃金 A 微粒（大正製藥）

老人頭温感鎮痛穴位貼（Nichiban ROIHI-TSUBOKO）

強力若元健胃清腸丸（Wakamoto）

EVE QUICK 頭痛藥（日本白兔牌）

太田胃散（太田胃散）

Alinamin EX Plus（アリナミン製薬）

EVE QUICK DX 加強版止痛藥（日本白兔牌）

救心（日本人字牌）

CABAGIN KOWA α 腸胃藥（興和製藥）

新表飛鳴 S 片（Biofermin）

Sante FX NEO 清涼眼藥水（參天製藥）

撒隆巴斯 AE 鎮痛貼（久光製藥）

（圖片來源︰unsplash.com）