多項優惠慶七一 免費逛M+香港故宮 逾千食肆71折

【晴報專訊】今年7月1日（下周六）是本港回歸26周年，特首李家超昨公布多項優惠，其中西九M+及香港故宮等多間博物館的指定展覽將免費開放，電車及多條渡輪航線亦免費搭，過千間食肆將推71折優惠，期望與市民共慶回歸，飲食業界冀能七一能帶動市民消費升15%。對一旦當日有人示威，李家超強調，任何活動要按法律進行，不容再有人騎劫、破壞活動或製造不良氣氛。

香港故宮文化博物館的專題展覽，七一當天可免費參觀。

李家超昨晨稱，政府和公營機構會牽頭在推動多項優惠和活動，讓市民開開心心感受七一喜慶，多間博物館的常設展覽會免費開放，電車一連5日免費搭，天星小輪及富裕小輪亦有航線讓乘客免費乘坐。九巴亦表示，端午節起至暑假所有公眾假期和周日都舉辦「夏日賞童遊」小童免費乘車日。

電車將於7月1至5日供免費乘搭

天星小輪往來尖沙咀及灣仔亦可免費乘搭

飲食業盼帶動生意 增15%至20%

飲食業界過千間食肆將推出指定菜式或餐飲品71折優惠。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，七一本身非消費旺季，反而較多市民會作短線外遊。現時業界反應熱烈，冀優惠能帶旺市面，吸引市民留港，期望帶動生意增15%至20%，若反應良好，未來或固定每年推出。

香港餐務管理協會主席梁振華稱，因近期成本上漲，較難推全單7折，料食肆多設計71折套餐；稻苗學會主席徐汶緯則稱，有機會推71元優惠產品，業界收集優惠後，將一併公布。

強調任何活動須合法 不容被騎劫

七一遊行近年絕迹，對當日一旦再有示威活動如何應對，李家超強調，任何人做任何活動都要合法，過往有兩年的七一、國慶日曾被「騎劫」，故不能掉以輕心，如有人乘機騎劫、製造不良氣氛或進行破壞性活動，政府一定會追究有關人士的法律責任，但相信市民會以慶祝回歸的開心氣氛和心情，去度過七一假期。

旅客大增經濟止跌 李家超：港走出疫情陰霾

七一回歸當日亦是現屆政府上任一周年。李家超昨稱，本屆政府務實帶領香港克服疫情，走出疫情陰霾，與內地和世界全面通關接軌，走上復常快車道，其中訪港旅客今年首5個月已突破千萬大關，首季經濟亦扭轉連續4季跌勢，失業有改善，認為整體社會氣氛向好。

政府統計處昨午公布，整體本地生產總值（GDP）在今年首季按年實質增長2.7%，其中所有服務活動合計升3.1%，住宿及膳食服務業增加價值急升逾8成，但外圍環境疲弱續拖累進出口貿易表現，進出口貿易、批發及零售業繼去年第4季跌近2成後，今年首季仍跌7.7%。

港競爭力跌2位 政府料將顯著改善

另位於瑞士洛桑的國際管理發展學院發布《2023年世界競爭力年報》，全球排首位為丹麥，而香港排名第7，按年跌2位，單計亞洲區亦跑輸排第4的新加坡及排第6的台灣，其中本港「營商效率」及「經濟表現」排名均跌。

政府發言人稱，去年疫情嚴重影響本港經濟，致整體排名跌，但相信今年有顯著改善，會留意並積極應對經濟體之間愈趨激烈競爭，相信未來環球經濟重心持續東移，本港將繼續獲益。