  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

21/06/2023

理大破解肺炎克雷伯菌發病機制 舊藥新用降超級細菌致命率

#阿斯匹靈 #愛滋藥 #世衞 #超級細菌 #理大
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】世衞近期警告，「超級細菌」感染爆發或導致新冠疫情後下一波公共衞生災難，而據英國政府統計，抗生素耐藥性到2050年將殺死全球1,000萬人。理大研究團隊繼6年前發現「超級細菌」肺炎克雷伯菌的高毒力超耐藥新變異株後，最近成功破解其發病機理，並透過「舊藥新用」研發兩種具潛力的療法，有望降低感染「超級細菌」的死亡率。團隊指，用舊藥不需如新藥般經漫長開發和審批期，病人可盡快受惠。

 

陳聲（右）指肺炎克雷伯菌最常見於醫院，入院患者特別是長者易受感染。

 

　　理大微生物學講座教授陳聲解釋，肺炎克雷伯菌能快速持續進化，主要分為高毒性和耐藥性兩大類，整體死亡率在本港達22%，但他領導的研究團隊在2017年發現的新變異株CR-hvKP，除高毒力及超耐藥，其傳播性亦強，死亡率更高達100%；全球不少醫學專家將其列為「最迫切威脅人類健康」的隱患。

 

阿斯匹靈及愛滋藥 配抗生素抑毒性

 

　　研究團隊最近成功破解CR-hvKP致病機制，確定病原體誘導病人身體激發不受控免疫細胞反應，觸發細胞激素風暴，並導致致命感染性休克的訊號途徑；透過小鼠實驗更發現，一直廣泛用於紓緩輕至中度疼痛和炎症、俗稱阿斯匹靈的乙醯水楊酸（ASA），有效抑制細胞激素風暴爆發，把感染者死亡率顯著降低；合併使用ASA和抗生素CAZ/AVI，更能完全根除CR-hvKP病原體。

 

　　另研究團隊嘗試「舊藥新用」，在篩選逾萬個藥物組合後，發現把治療愛滋病病毒（HIV）感染的藥物「齊多夫定」（ZDV），配合抗生素「利福平」（RIF）口服使用，除不會產生生物毒性，更可顯著降低CR-hvKP的毒性，且可抑制其至少6代抗藥性發展；組合料可與ASA共用，並治療所有致病模式相同的變異株。

 

　　團隊現與各大醫院商討臨床應用兩種療法，希望盡快推出市場，為「超級細菌」感染者帶來新希望。

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#阿斯匹靈 #愛滋藥 #世衞 #超級細菌 #理大

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk