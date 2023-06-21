  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

21/06/2023

地獄廚神黃翠如煎燶雞翼 連詩雅為老公變身「煮」婦

#陳自瑤 #連詩雅 #煮東煮西 #陳家樂 #黃翠如 #顏志恒 #支嚳儀 #蕭正楠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）及黃翠如三位好姊妹，昨日錄影無綫新節目《煮東煮西》，剛榮升陳太的Shiga是三人之中最「煮」得，她指老公陳家樂早前眼睛受傷，故近日經常下廚悉心照顧老公健康；被喻為「地獄廚神」的翠如則自爆煎燶雞翼，廚藝有待改進。

 

（左起）Shiga、Yoyo和翠如三位閨密一起工作。

 

　　適逢連詩雅下周四（29日）35歲生日，眾人向她送上生日蛋糕及壽桃慶生，令壽星女驚喜不已。Shiga表示生日願望是身體健康，問她是否想生BB？她笑言︰「身體健康做乜都得。」原來今次是三位人妻首度一起主持節目，她們笑指只負責食，一停機就會品評美食，講個不停。

 

Shiga（左起）獲贈壽桃慶生，一臉驚喜。

 

　　至於陳自瑤大讚Shiga的廚藝最好，同時亦為黃翠如平反，指翠如被老公蕭正楠寵壞，所以廚藝才無進步。Shiga亦幫口說︰「翠如煎蛋好好食㗎！」翠如則一臉自豪表示日前炮製沙薑雞翼，她稱︰「雖然有少少燶，但將燶嘅部分剪走咗，老公返嚟都好欣賞。」

 

翠如盼三姊妹拍劇

 

　　翠如及Yoyo大爆Shiga拍完節目後，即趕回家試煮新菜式給老公陳家樂品嘗。Shiga表示︰「依家唔使開工都會煮飯，因為家樂整傷隻眼，醫生話唔好食味精，要食得健康啲，所以有時間就盡量煮，對佢康復都有幫助。」另外，剛拍完旅遊節目返港的翠如，本來打算再休息一會才開工，但得知和兩位姊妹一起工作，故馬上答應主持節目。問她可有戲癮想拍劇？翠如表示︰「只要搵我哋三個一齊拍，拍乜都得。」

 

顏志恒與支嚳儀在節目中大曬廚藝。

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳自瑤 #連詩雅 #煮東煮西 #陳家樂 #黃翠如 #顏志恒 #支嚳儀 #蕭正楠

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk