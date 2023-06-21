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21/06/2023

租得好，業主唔捨得賣樓

#樓市 #買樓 #租樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我有一個擁有幾個住宅單位的朋友，較早前打算賣走兩三個，但被買家壓價，結果賣唔成，現在反而唔肯賣，就算有買家出高價都唔賣，有朋友不明白箇中道理，認為他出爾反爾，或者根本冇打算賣，只不過是試吓價。我認為的確是出爾反爾，但唔賣亦有朋友的理由，我認為他準備賣的住宅單位租出了，而且租金唔錯，既然租得好又點解要賣樓。

 


（istock）

 

　　業主賣樓的理由有很多，除了財政上有需要之外，或者利息太高，每月都要補貼，不得不賣樓，而最大原因就是那個單位租唔出，長期空置，冇租金收入，賣樓是唯一選擇。

 

　　樓價指數雖然連續下跌三個星期，亦下跌超過樓價1%，但租金則背道而馳，不但租金上升，甚至有租客一次過交一年租金，已經很久沒有見過這個情況，業主見單位租得出，而租金又唔錯，索性反口不賣，因而令到成交量偏低，在缺乏賣盤之下，造成供應不足，樓價在短期內應該會反彈，若果租金繼續上升，利息調頭下跌，樓價反彈的幅度亦會較大。不過，利息已經差不多到了不少業主負擔能力極限，如果繼續上升，不少業主亦會連租約出售手上單位，樓市調整亦是免不了的事。

 

　　打算賣樓的人要考慮一件事，由於政府辣招令租盤減少，租金上升是不可改變的事實，而利息亦不可能長期在高水平，當利息下跌，樓市就會作出反彈，賣了樓的人就損失慘重，在租金處於上升軌跡時售後租回將會是一個失敗策略。
　

 

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