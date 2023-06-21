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21/06/2023

周遊關西2023｜京都、大阪必吃最新7大美食！原隻龍蝦天婦羅/ 5cm厚切炸豬扒飯/teamLab x 米芝蓮拉麵店

#日本 #旅行 #旅遊 #周遊關西 #京都 #大阪 #Vegan Ramen UZU Kyoto #拉麵 #teamLab #米芝蓮 #必比登推介 #純素 #純素拉麵 #鴨肉料理 #Kamoshigin #新風館 #(THISIS)SHIZEN #天婦羅酒吧 #天婦羅 #龍蝦天婦羅 #漢堡扒 #道頓堀 #炸豬扒飯 #炸豬扒飯 #龍蝦湯沾麵
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　第一、二集《周遊關西》Jarvis介紹完和歌山之後，第三、四集就去到日本及外國遊客同樣喜歡的京都及大阪，當中介紹的餐廳，全部都是2020年後才開業，大家不妨bookmark定，下次去京都或大阪時照跟著吃，便不用煩惱！

 

Read More︰周遊關西2023｜周奕瑋公開和歌山6大靚景美食推介！魚市場即買即燒／超易去天空之鏡／打卡小秘島

 

周遊關西2023｜1. Vegan Ramen UZU Kyoto．沉浸式藝術純素拉麵店

 

　　這間於2020年3月開業的拉麵店，絕對是近年京都最具話題性的餐廳之一，最大特色，是牆上展示teamLab的數碼藝術作品「反轉無分別」，更會反映在黑色的枱面上，讓食客享受沉浸式的創新美食體驗。而另一大特色，是全素！湯底用上羅臼昆布、日本產冬菇及多種野菜熬製12小時而成，更使用北海道產小麥粉及宮崎縣綾町産無農藥全麥粉製成拉麵，用料上乘，難怪連續2年成為米芝蓮必比登推介餐廳。除了餐廳充滿藝術氣息，就連拉麵都似藝術品，特別是那碗名為「八草」的甘辛味噌拉麵，就似一盆漂亮的盆栽。Jarvis大讚湯底濃郁，完全不似全素拉麵。想食的話，記得一定要預約，不設walk-in！

 

雖然潮流興沉浸式體驗，但Jarvis完全估不到連食拉麵都可以有沉浸式體驗！（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

這碗是叫「八草」的甘辛味噌拉麵（2,400円），Jarvis覺得它很似一件藝術品。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

這碗花椒辛辣味噌沾麵叫「蘇芳」（2,200円），Jarvis表示味道層次豐富，完全估不到是全素拉麵。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

美山五味の湯葉卷（1,500円），腐皮包著用來熬湯的昆布、冬菇及茶葉，Jarvis大讚勁好食！（圖片來源：Vegan Ramen UZU Kyoto）

 

Vegan Ramen UZU Kyoto

地址：京都府京都市中京區梅之木町146

營業時間：星期四至日 11:30am-3pm、6pm-10pm

網址：https://vegan-uzu.com/

交通：地下鐵東西線「京都市役所前駅」歩行約6分鐘

 

下一頁︰京都品牌鴨丼三吃

 

 

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