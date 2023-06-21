【美股星期三】 經濟衰退未必到 沽空美股風險大 | 獲中東大水喉撐腰 蔚來股價追落後？

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

隔晚美股三大指數齊齊回吐，惟美國5月新屋動工按月升逾兩成，勝市場預期，加上中美關係有緩和跡象，恐慌指數VIX跌約2%至13.9，反映投資者對市場回復信心，美股回調幅度有限？如何判斷美國經濟的前景？阿努扎比入股蔚來(NIO)7%，獲中東11億美元資金撐腰的蔚來或可一雪前耻？股價有望追落後？RIVIAN(RIVN)宣布標配TESLA(TSLA)充電，刺激股價向上，高位持貨投資者宜把握逃生門？

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