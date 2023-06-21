  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

21/06/2023

2023年世界競爭力年報出爐！香港排名低過台灣，點解會跌出Top 5？呢個地區又蟬聯榜首！即睇10 大最具競爭力城市完整名單

#打工仔 #瑞士洛桑國際管理發展學院 #世界競爭力年報 #丹麥 #愛爾蘭 #瑞士 #新加坡 #荷蘭 #台灣 #香港 #瑞典 #美國 #阿聯酋 #經濟表現 #政府效率 #營商效率 #基礎建設
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　瑞士洛桑國際管理發展學院日前發布最新《2023 年世界競爭力年報》，香港由去年的全球第 5 位跌至第 7 位，排名低於新加坡及台灣。

 

　　《世界競爭力年報》主要以「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」和「基礎建設」4大範疇分析全球 64 個地區的競爭力。丹麥連續第兩年蟬聯榜首，緊隨其後分別是排行第 2 的愛爾蘭及第 3 位的瑞士。報告指，丹麥在競爭力 4 大評級因素持續表現良好，尤其是「營商效率」及「基礎建設」更名列前茅，高居第一、二位，今年「政府效率」亦從第 6 位升至第 5 位，各方面都實力平均。

 

　　10 大最具競爭力的城市當中，亞洲地區則佔 3 個席位，分別是全球排第 4 的新加坡及第 6 位的台灣，香港則由去年的第 5 位跌至全球第 7。雖然香港在「商業法規」繼續位列榜首，「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」和「科技基礎設施」的排名均在全球前五名，但報告顯示，香港的整體競爭力排名下跌主因是「經濟表現」整體評分下滑，由去年第 15 位跌至 36 位，當中的評分細項如本地經濟、就業排名更急劇下跌。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　政府發言人則回應，香港的整體競爭力排名較去年下跌 2 位，主要是受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累。隨著香港復常，恢復與內地和世界各地全面暢順連接，預計今年經濟將有顯著改善。

 

2023 年世界競爭力年報

 

1.    丹麥

2.    愛爾蘭

3.    瑞士

4.    新加坡

5.    荷蘭

6.    台灣

7.    香港

8.    瑞典

9.    美國

10.    阿聯酋

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #瑞士洛桑國際管理發展學院 #世界競爭力年報 #丹麥 #愛爾蘭 #瑞士 #新加坡 #荷蘭 #台灣 #香港 #瑞典 #美國 #阿聯酋 #經濟表現 #政府效率 #營商效率 #基礎建設

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk