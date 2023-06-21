2023年世界競爭力年報出爐！香港排名低過台灣，點解會跌出Top 5？呢個地區又蟬聯榜首！即睇10 大最具競爭力城市完整名單

瑞士洛桑國際管理發展學院日前發布最新《2023 年世界競爭力年報》，香港由去年的全球第 5 位跌至第 7 位，排名低於新加坡及台灣。

《世界競爭力年報》主要以「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」和「基礎建設」4大範疇分析全球 64 個地區的競爭力。丹麥連續第兩年蟬聯榜首，緊隨其後分別是排行第 2 的愛爾蘭及第 3 位的瑞士。報告指，丹麥在競爭力 4 大評級因素持續表現良好，尤其是「營商效率」及「基礎建設」更名列前茅，高居第一、二位，今年「政府效率」亦從第 6 位升至第 5 位，各方面都實力平均。

10 大最具競爭力的城市當中，亞洲地區則佔 3 個席位，分別是全球排第 4 的新加坡及第 6 位的台灣，香港則由去年的第 5 位跌至全球第 7。雖然香港在「商業法規」繼續位列榜首，「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」和「科技基礎設施」的排名均在全球前五名，但報告顯示，香港的整體競爭力排名下跌主因是「經濟表現」整體評分下滑，由去年第 15 位跌至 36 位，當中的評分細項如本地經濟、就業排名更急劇下跌。

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政府發言人則回應，香港的整體競爭力排名較去年下跌 2 位，主要是受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累。隨著香港復常，恢復與內地和世界各地全面暢順連接，預計今年經濟將有顯著改善。

2023 年世界競爭力年報

1. 丹麥

2. 愛爾蘭

3. 瑞士

4. 新加坡

5. 荷蘭

6. 台灣

7. 香港

8. 瑞典

9. 美國

10. 阿聯酋