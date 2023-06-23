氧氣料耗盡 鐵達尼號觀光潛艇未尋獲

【晴報專訊】載着5人前往參觀鐵達尼號殘骸的觀光潛艇「泰坦號」周日凌晨下潛失蹤至今，96小時氧氣估計在香港時間昨晚7時多耗盡，惟搜索隊仍未放棄一絲希望，昨晚仍加派潛水機械人及深海打撈系統赴海底尋找，截至昨晚10時，搜索隊未公布是否鎖定潛艇位置。美國海軍初步分析指，日前探測到的撞擊聲或只屬海洋雜音，但海岸防衞隊強調，仍望有奇迹，搜救工作仍在進行，就算要終止行動亦會先與家屬討論。

多國派出船隻和飛機搜索，擴大範圍至近2.6萬平方公里。美國海岸防衞隊再偵測到敲擊聲響，惟指未必由潛艇發出，或只屬海洋雜音，但海岸防衞隊少將John Mauger強調，仍記掛失蹤船員及其家人，會用盡在場所有資源，就算要終止行動亦會先與家屬討論；而法國提供的潛水機械人及加拿大深海打撈系統昨晚加入搜救，前者的遠程控手臂能切斷纜繩，拯救或遭纏着的潛艇，後者則配備電纜，能把潛艇拉回水面。

美國紐約雪城大學地球與環境科學榮譽退休教授Jeff Karson直言，撞擊聲屬人為說法或屬「一廂情願」，亦可能是海底殘骸碎片的彈跳聲。但乘客英國富豪哈丁的朋友、探險家布朗堅信，聲音由人類發出，「每30分鐘發出一次，這已表明是人類。我確信在海底又冷又黑環境下，他們懂得如何保存氧氣和能量。」

泰坦號下潛前最後片段，捕捉到曾探勘鐵達尼殘骸37次的法國駕駛員納若萊。（影片截圖）

海洋之門創辦人妻子 為鐵達尼號乘客後人

哈丁與香港原來頗有淵源。他6歲時隨父母到香港生活，1970至75年於山頂小學讀書，11歲時回英，他曾稱當時在香港與父母看電視播1969年阿波羅登月，讓他感到「一切皆有可能」。

另一失蹤乘客、潛艇所屬的「海洋之門」創辦人拉什，其妻溫迪是1912年鐵達尼號沉沒時頭等艙一對富商乘客、美國零售巨頭施特勞斯和其妻艾達的玄孫女，當時他們拒優先登救生艇，沉沒時手挽手留在甲板命喪大西洋，電影《鐵達尼號》中有一對長者夫婦躺床上相擁迎接死亡的情節，原型正是他們。