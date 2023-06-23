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23/06/2023

61歲牛一宣布拍《少林女足》 周星馳全球搵美女︰P圖不會得逞

#周星馳 #少林足球 #少林女足 #喜劇之王
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　　【晴報專訊】周星馳（星爺）2001年自編自導自演的電影《少林足球》堪稱經典，相隔22年，昨日61歲生日的星爺，在IG公布新作《少林女足》的劇本第一稿，全球公開招募年輕貌美、身材標緻的不同國籍靚女拍戲。星爺說︰「一起共度難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手。」

 

星爺繼19年《新喜劇之王》後再出山開戲，令人期待。（資料圖片）

 

星爺上載《少林女足》第一稿封面，吸引各地粉絲自薦做「星女郎」。（IG截圖）

 

　　周星馳昔日曾為多部電影舉辦海選招募演員，「星女郎」包括《功夫》黃聖依、《美人魚》林允等，一眾女星發展各異。至於張栢芝18歲時被星爺發掘主演《喜劇之王》，隨後大紅大紫，近年栢芝亦有為星爺電影《新喜劇之王》配音，二人關係良好。昨日星爺牛一，栢芝送上祝賀短片，她在片中畫一個火柴人公仔，並有當年二人拍《喜》片的學生look照片，寫上「祝你生日快樂，願你得償所願」，果然有心。另一星女郎林允，亦於微博上載三張星爺舊戲劇照，向伯樂送祝福。

 

張栢芝可說是最成功的星女郎。（網上截圖）

 

昔日星女郎栢芝賀壽

 

　　壽星仔星爺未知是否心情大好，昨日在毫無預警下，於IG上載疑似《少林足球》姊妹作《少林女足》的第一稿劇本封面，封面寫上「2023-0622」，宣布將有大搞作。他留言︰「今天（昨天）我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年輕貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共度難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩（采）！」

 

　　星爺呼籲符合條件的美女電郵近照報名，不過他說：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」誓要杜絕一切「照騙」。不少藝人留言自薦，三孩之母胡杏兒搞笑問星爺︰「一定要年輕貌美呀？生過三件得唔得。」陳冠希亦問：「我可否做其中一個女仔？」

 

在《長江7號》反串扮星爺兒子的徐嬌，轉眼變女神。（微博圖片）

轉載自: 晴報

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