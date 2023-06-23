中美股市得一個字：差。不是衰的差，而是鉸剪差。中降美升，形成這個鉸剪差，一方面是有經濟上的差異，但更重要的，是炒技上的差異。

中國經濟差勁，知道的，再往下，可能還有更差勁的時刻。因為日前阿爺宣布要查各地財政，要摸清地方政府的債務情況。這個一查，有好有不好，不好的是不知地方政府會怎了；好的是一查之後，中央一定會拿出政策來處理。一直以來，中國的地方債務，一如內房債務一樣都是拖著中國經濟步伐。這兩個債務問題都是中國之前發展所積欠下來的債，遲早要還，逃避不了，問題是怎還。當然，要還也絕不容易，但面對問題，總好過視而不見。查地方債之舉一起，市場是會有震動的，沽空者會湧至，是雪上加霜，還是浴火重生，走著瞧。

雖然MSCI的中國指數目前是處十年平均估值之下（圖一），但買家入市意慾不大，是因為，中國近月的經濟指數表現欠佳。下周會有中國PPI指數公布，表現好壞會帶動中港股市。

近月中港股市的回升，可以是淡友冚倉所致（圖二）。因為中港股市長期積弱，淡友便大手沽空，然一遇上利好消息，淡友便急急冚倉，帶動指數回升。這些回升都有個特質，升急但為期短暫，最長的就是去年10月底至今年1月初的升浪，升期有數月。但在整個下跌浪中，也只不過是反彈未及50%。不單港股如是，中國A股也如是（圖三）。由去年中起，筆者便有句：22622，升破並不易之說，若日後能企22622上三天，就是好友反攻已啟時。

中港後市樂觀

筆者對中港股市後市是樂觀的，22622有機會在今年升破，原因稍後談。

另方面，美股則是日見驍勇，只是近三數天就現不濟，標普500的4100至4200會是重要支持，如一旦跌破，美股好友要泣血。

美股之升，不是因為美國經濟好，鮑威爾整天掛在口的就業強勁，解釋不了為甚麼有逾半家庭未能開出4000美元的支票去應付家庭突發支出。當稍後拜登政府取消疫情救助金時，美國的零售消費會有所回落。美國國內消費支持了逾78%的GDP，以前的transfer payment(即派錢)所帶來的經濟刺激，一失速，鮑威爾應開心了。因為消費減通脹必下，不必擔憂加不加息了。

今時美股可以說是在長期揸家(即好友)與短期炒家(可好可淡)的相互拉扯下上升，但這個升，是有不穩的。

(Shutterstock)

長期揸家多是被動式投資者（圖四），他們佔了每日成交量的七成，既是被動式投資者，為何又如斯活躍，日日Trade？Trade的，不是這些投資者，而是這些投資者所持有的ETF--共同基金，已不再是由人來管理，而是由電腦管理，這些電腦會因應市道對其持股作出調整。即是謂月來潮興的ChatGPT，已一早應用在管理基金投資上，目前這些被「電腦」管理的資金額達11萬億美元（圖五）。這些電腦會按之前被輸入的程式去調控其持股，程式是多方面的，其中一個是按波幅來調控。例如所持的美股波幅高了(即是貴了)便會被沽出；波幅低了(即是平了)便會被買入。亦由於今時的波幅買賣是由電腦發盤，所以這年來的美股波幅不會有大起落，有微調但不會出現太大的升跌，除非市場有突變。

另方面有班即日鮮窮佬(以短線散戶為主)，他們是以炒即日期權為主--ZERO Day Junkies(ODTE)。他們的盤會累積得很多，他們以買入為主，連同那些passive投資者，有些可以把股價扯高，但一旦散水，這班ODTE又會沽得狠。近日美股跌，應是因為被劏牛，一如港股牛熊證市場上的劏牛殺熊一樣。

美股表面風光，近日是因為ChatGPT關連股帶動，總共是7隻：Microsoft、Apple、Google、Nvidia、Tesla、Amazon、Meta。問題是，算你這7隻股會飛，每日升1%，升得20日，即是升了20%，美股在現水平再升多20%，是否已升盡了？所以7月，美股或要翻落。同樣中港股市，就算衰到每日跌1%，在20天後，又在現水平跌多20%，即到7月，中港股市會否翻身呢？

端午為文，龍舟鼓響，「糭」會幸福。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



