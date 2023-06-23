近年有幾齣賣座電影，《飯戲攻心》、《正義迴廊》和《毒舌大狀》背後都有一個共通點，滲入一些政治色彩。

《飯戲攻心》拍得不錯，差不多一個場景，幾餐飯，港式幽默，頗具中產優皮風格；

黃子華飾的大佬代表戰後一代，獅子山下奮鬥精神，凡事講傳統，重家庭觀念；張繼聰的二佬是80年代長大，一切向錢看，不顧道德道義，只求利益；陳湛文的三佬代表千禧一代，自我中心，講得好聽是有夢想，講得難聽就是沒有責任的宅男。

三個人同父同母，又是異父異母，因不同理由住在老爸在工業大廈內遺下的叉燒工場。全片充滿隱喻，老爸的叉燒工場是指家庭傳統文化，大佬不想賣工場是希望保留傳統價值。

二佬的老媽改嫁給大佬的老爸，與大佬是繼兄弟；暗喻在港英政府年代出生的一代，被迫在97後跟了大陸，賣物業是想攞錢自己發展，沒有什麼值得保留；三佬是大佬老爸和二佬老媽生，暗喻97後出生新港人，講地球價值，不講中國，懶理其他。

最後大佬同意把工場賣了，表示兄弟各奔前程。電影以為完了，出現一幕十分突兀的黃子華（大佬）和死了的阿媽的一段對話。

阿媽說「屋企人喺邊，邊度就係屋企」 、「打開咗大門，出得去就要行遠D！」 言下之意，就是走就走，沒有什麼值得留戀的；電影講的是留還是不留（物業/傳統），原來講移民，叉燒工場是指香港這個地方，不留，應該走。

《毒舌大狀》講權貴、講官商勾結、講維護公義，電影也是拍得很好。不過卻有意無意之間，影射警察。

當黃子華飾演的大狀頭頭碰着黑，心情沮喪之際，與做ICAC的林保怡深夜在旺角麥花臣球場發牢騷時，林保怡突然指着前方，兩個警察正刁難一個執紙皮的老婆婆，說那些人不需要你幫嗎？以此鼓勵黃子華繼續做下去。

又例如《正義迴廊》，借一件殺父軾母的真實案件，影射一單舊案件，拍攝手法新頴，但又是無必要的指控警察。

警察去凶案現場拉人，第二被告逃走，周文健飾演警察的追捕，互相糾纏下最終壓著被告在地上，卻以腳壓著被告的頸；區嘉雯飾演路人指著說「咁樣壓住條頸會壓死佢的」。

(Shutterstock)

電影就是生活，滲入政治含意也是正常，亦沒問題。問題是這些畫面是刻意拍攝的，在影片中已經很突兀的。電影創作應是沒有框框的，但夾硬為了駡警察而刻意堆砌一些畫面，為什麼？

《飯戲攻心》中最後阿媽還說「住夠就好走喇，留喺度蝕租啊！」這一句在電影中又是多餘的，但刻意為講而講，又是為什麼？

殖民管治期間，香港給貼上借來的地方和借來的時間的標籤，講到人人都是過客。這就是英國人的手法，租約期滿，地方歸還了，但人心已經被「洗」劫一空。

有趣的是，這些電影有申請了電影發展基金的、有內地資金投資的、更有在內地上畫的。香港果然是自由的。