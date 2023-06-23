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23/06/2023

日股走出陰霾，前景看俏

#平均成本法 #日股 #基金
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

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　　對於年輕一族來說，大概不會知道，30多年前的日股，即大約上世紀八十年代末，曾經升至接近40000點水平的（日經平均指數最高收市指數38916點），因為近十多年以來，日股都在20000點左右上落，沒有太大上升動力，甚至可以用「完全不起眼」來形容。

 

　　更有人形容，日股過去30年，好像走進了黑洞一樣，因為最惡劣時，日經平均指數曾經跌至7600點左右水平，即是較1989年的高位下跌近八成！

 

(iStock)

 

　　我們基金行業很鼓勵投資者用月供形式去買基金的，因為可以達到平均成本法的效益。但不少人都會用日股來做例子，去反證平均成本法是不行的。

 

　　我同意，如果用平均成本法去買一個反覆下跌的項目，當然不會有奇蹟出現。但我又必須補充，該項目又不用大升特升（如果明知大升，便不應該月供，而是一筆過買了），只要它從低位回升一半以上左右，其實投資者已可賺錢。我估計，如果你真的以平均成本法買日股，現階段肯定已經賺錢了，而且賺幅不少呢！

 

　　回說日股的情況！日股大升，主要因為她的經濟有改善，包括告別通縮，步入通脹年代，因為今年4月扣除新鮮食品和能源項目的核心消費物價指數，按年上升4.1%，創1981年9月以來最大升幅，而全國整體消費物價指數（CPI）也升3.5%。這還不止，日本今年首季的經濟增長也有1.3%，環比計也升0.4%，都顯示經濟基本面真的有改善。

 

　　另外，今次日股升市，也跟股神巴菲特扯上關係，因為股神的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）早前公布，增持了5隻日股，包括伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi）、三井物產（Mitsui）、住友商事（Sumitomo）和丸紅集團（Marubeni）。

 

　　不過，值得一提的是，股神不是今時今日才買日股的。幾年前他已經開始買，在巴郡2020年的年報中，首十五大持股之中，已經出現伊藤忠的名字。到了2021年，首十五大之中再加入三井和三菱。到了2022年之後就再加入丸紅和住友，然後再逐步增持。

 

　　而這幾隻商事股都是傳統股，業務範圍廣泛，但大多都關乎民生，即是有基本需求，也有穩定的現金流。另外，這幾隻股票都是日經平均指數成分股。從價值投資的角度，這些股票的估值也很便宜，介乎5-8倍左右（他買入的時候），最近一兩年的業績也有改善，但估值相對美股仍然偏低，所以獲得股神青睞！

 

　　如果大家未入市，現階段仍可透過日股基金，分享日本經濟改善和日股上升的成果，至於有甚麼日股基金推介，下次再續。　

 

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