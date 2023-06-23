顛覆市場下的自處之道！

美國國務卿布林肯成功爭取與國家主席習近平會面，反映到國際事務已經由美國寡頭主導進入中美兩國互動的時代，這算是「東升西降」的世界局勢的一個過程，但其實也代表了東西方的磨合正處於白熱化階段，顯然在復常之後社會不同板塊都作出不一致的反應和進度，於是市場又再次出現極端樂觀和極端悲觀的情緒。筆者認為在中國日益主導及中西方日益衝突之下，市場規則和機制已被顛覆，我們應本著「重新做人」的心態去前進，但不需要害怕，因為市場顛覆及轉變是一定會衍生大量的機會，所謂「靜市」和「淡市」其實只是既得利益者的角度去看，市場從來也存在贏家和輸家，尤其在迷惘的市場，努力工作做好本份才最重要。當然，市場促進了更大的機會亦象徵了市場上的既得利益者會失去了機會，如果在顛覆市場之下不努力作出改變的話，原本的領先者被市場改朝換代的機會是很高的。

香港仍然是福地，經濟可說是沒有大礙。正如筆者的前文所提及的香港財富沒有被蒸發，香港M3仍然高企在近17億元的水平，當存款量多過借貸量的時候，所謂加息雖然會令到一些人收支超出預算，但是對總體財富來說仍然是利多於弊。

自由行亦是強烈回復中，我們見到商舖的空置率正在急速減少，香港失業率也重新回到低位，顯然最大的問題不是沒有生意，仍然是欠缺人力資源等因素去掌握眼前的機會。

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至於樓市面對當下的悲觀主導局面，筆者認為最重要記住以下三點就可以應付了：第一‧要檢視個人的投資目標，房地產投資相對眾多項目而言仍然是一個很好的投資工具，投資最怕買錯，在時局變化之中會不會有一些投資目標已經是不合乎新常態的變化，那麼這些可能要先賣出；反過來，如果有足夠資金或者有自用需要，就應該配合新常態情形之下去買入合適的對象，很多的投資買不買不是看別人，也不是看甚麽市道，而是視乎你自己。第二‧減少借貸槓桿，某些程度來說減少槓桿就有如增加持貨。第三‧應作長遠的部署，樓市的上落暫時見到只是短期的困擾，市場氣氛影響不到房地產長期投資的優勢，決定投資的人應該在這幾個因素裡面打量。

短期要關心的是租金走勢和加薪幅度的變化，非常簡單的道理：當加薪幅度普遍在5%左右而樓價又向下微調5%的時候，我們還能期望樓價在不斷通脹下可跌多少？