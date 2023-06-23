  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

23/06/2023

顛覆市場下的自處之道！

#樓市 #買樓 #本港樓市 #空置率 #東升西降
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　美國國務卿布林肯成功爭取與國家主席習近平會面，反映到國際事務已經由美國寡頭主導進入中美兩國互動的時代，這算是「東升西降」的世界局勢的一個過程，但其實也代表了東西方的磨合正處於白熱化階段，顯然在復常之後社會不同板塊都作出不一致的反應和進度，於是市場又再次出現極端樂觀和極端悲觀的情緒。筆者認為在中國日益主導及中西方日益衝突之下，市場規則和機制已被顛覆，我們應本著「重新做人」的心態去前進，但不需要害怕，因為市場顛覆及轉變是一定會衍生大量的機會，所謂「靜市」和「淡市」其實只是既得利益者的角度去看，市場從來也存在贏家和輸家，尤其在迷惘的市場，努力工作做好本份才最重要。當然，市場促進了更大的機會亦象徵了市場上的既得利益者會失去了機會，如果在顛覆市場之下不努力作出改變的話，原本的領先者被市場改朝換代的機會是很高的。

 

　　香港仍然是福地，經濟可說是沒有大礙。正如筆者的前文所提及的香港財富沒有被蒸發，香港M3仍然高企在近17億元的水平，當存款量多過借貸量的時候，所謂加息雖然會令到一些人收支超出預算，但是對總體財富來說仍然是利多於弊。

 

　　自由行亦是強烈回復中，我們見到商舖的空置率正在急速減少，香港失業率也重新回到低位，顯然最大的問題不是沒有生意，仍然是欠缺人力資源等因素去掌握眼前的機會。

 

(Shutterstock)

 

　　至於樓市面對當下的悲觀主導局面，筆者認為最重要記住以下三點就可以應付了：第一‧要檢視個人的投資目標，房地產投資相對眾多項目而言仍然是一個很好的投資工具，投資最怕買錯，在時局變化之中會不會有一些投資目標已經是不合乎新常態的變化，那麼這些可能要先賣出；反過來，如果有足夠資金或者有自用需要，就應該配合新常態情形之下去買入合適的對象，很多的投資買不買不是看別人，也不是看甚麽市道，而是視乎你自己。第二‧減少借貸槓桿，某些程度來說減少槓桿就有如增加持貨。第三‧應作長遠的部署，樓市的上落暫時見到只是短期的困擾，市場氣氛影響不到房地產長期投資的優勢，決定投資的人應該在這幾個因素裡面打量。

 

　　短期要關心的是租金走勢和加薪幅度的變化，非常簡單的道理：當加薪幅度普遍在5%左右而樓價又向下微調5%的時候，我們還能期望樓價在不斷通脹下可跌多少？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #本港樓市 #空置率 #東升西降

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk