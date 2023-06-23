【名嘴齊齊Talk】 港股上半年跌宕起伏 下半年謀定而後動？｜邊啲板塊會落鑊？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

資深財經分析師 熊麗萍

國農證券董事總經理 林家亨

iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

2023年上半年，金融市場跌宕起伏，所有資産類別均極端波動，通脹居高不下導致利率上升，加劇了市場對經濟衰退的擔憂情緒。轉眼6月即將過去，港股經歷上半年坐完過山車後，在內憂外患情況下半年走勢仍然未明朗。想知道下半年港股目標？仲有哪些板塊值得留意？幾位股評人合作又會刷出怎樣的火花？Hot Talk1點鐘特備節目《名嘴齊齊Talk》，請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，在Conrad港麗酒店的Nicholini's一邊嘆下午茶，一邊談政論經，除了與觀眾總結上半年港股走勢，更重要的是為下半年股票市場把把脈。6月23號下午一點鐘，名嘴齊齊Talk，你豈能錯過！

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►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

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