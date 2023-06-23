  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知肥碌大食遊主場·日本

23/06/2023

逾80年老字號樹記：由士多雜貨變本地名牌，由一塊腐皮變十多款乾濕豆製品！第三代堅持手工製作、發掘豆品無限可能

#枝竹 #自家製 #腐竹 #素雞 #腐皮 #碎腐皮 #人手製作 #老字號 #老店 #素腿 #加拿大非基因改造黃豆 #大埔 #樹記 #豆品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Rachel Photo: Joy

　　豆類製品是素食者的主要食糧，亦是對於基層市民價廉物美而且具豐富營養價值的食材。豆品現在算是隨處可見，許多餐廳選其入饌，回望以前並非如此，如此改變或多或少源於樹記腐竹的出現。

 

 

　　樹記腐竹源自一間售賣糧油雜貨的士多，由孔樹先生於1942年創辦，當時士多除了糧油雜貨之外，已經有售賣枝竹、豆類產品等。因規模不大，貨品主要向豆品廠取貨爲主，非自家生產。其後由於孔先生看見茹素趨勢，酒樓對於豆類製品的需求亦漸漸增加，萌生專注做腐竹的念頭。他一開始主要售賣腐竹，最早期採用炭燒的製作方法，之後發現燒木糠的氣味相對上沒那麼濃烈，而且火候容易控制，便一直改用木糠做法至80年代初；而採用的黃豆亦是從開初至今一直沿用加拿大非基因改造黃豆。當時腐竹未如現在普及，為讓更多人深入認識腐竹，孔先生主動到不同餐廳介紹腐竹給廚房師傅，仔細解說可運用腐竹製作的菜式，展示腐竹入饌的可能性。當腐竹開始普及化，孔先生就開展了自家製作豆品的旅程。

 

 

　　孔老先生開初先著手在乾貨如枝竹和扁竹，而濕貨如鮮腐皮和鮮枝竹等，則是後期添置了雪房和更多其他設備後才開始製造的產品。現時，樹記腐竹有售的乾品包括有腐皮、枝竹、扁竹、生根、豆卷、腐皮碎。而濕品則有千張、甜竹、素雞、素火腿、素鴨、腐皮卷、豆串、豆卜、鮮枝竹、鮮腐皮、麵根。各種豆製品的原材料只有黃豆和水，磨成豆漿後便可製成腐皮，再以烘或炸的方式製成不同產品。例如枝竹是用人手拉成長形再掛起天然風乾，素雞則是緊緊綑扎成圓筒形狀。

 

　　第三代傳人孔小姐認為在眾多的產品中，素雞和素火腿的製作過程最花工夫，因為要先把原塊腐皮擠爛，然後用布包裹綑實成形，經徹底蒸熟後再進行出水的過程。要做到雞和火腿的口感，當中的調味和時間拿捏都相當考功夫。此外，樹記亦會考慮到客人需要而推出產品，腐皮碎就是一個很好的例子。孔小姐有見一些客人烹調菜式會使用非原塊腐皮，為了方便客人的實際烹調需要衍生出腐皮碎這種產品。

 

　　現時，工場大約有10個師傅和工人營運，他們大多是比較年長的師傅。不少工序對於耐力有一定要求，例如挑選腐皮時必須人手挑、枝竹要用人手拉成長形，師傅需要抵受熱力才能在適當的時間及時把它成形，很多工序要經常接觸熱力，種種原因都令年輕人卻步入行。在工場內不同師傅都有自己的崗位和熟悉的工序，豆品的製作程序需要一定豐富的技術累積，例如腐皮需要甚麼時候挑、所需要的手勢等。基本上所有工序中，只有磨豆和煮豆漿是可以依賴機器幫忙，其餘的都是全人手製作。所以雖然現今科技發達，但豆品的製作過程，仍無法以機械代勞。

 

 

　　豆類製品的銷售量是季節性的，在冬天因為暖胃的食物都常用到豆類製品，例如腐竹糖水的腐竹、羊腩煲的枝竹，樹記的豆品便貨如輪轉，從工場來香港的貨車都會來得更頻密。以前豆品主要爲老人和家庭主婦，由於現在互聯網普及化，客路都較昔日年輕化。

 

　　香港的豆品業有自己的工會，但香港仍有做門市零售的就只剩下寥寥無幾。舊日門市的生意是主業，其次才批發給食肆，現在卻是相反。樹記持續推出新產品和增加不同銷售點，致力令豆品繼續能成為平民和符合大眾口味的食材。雖然豆品只是以黃豆和水為原材料，正因為它的食材如此簡單，把它化為多元化的食物往往需要心機、時間和熱誠去把原材料轉化。我們往往看到它無窮的可能性，都是由身處在豆品業的每一人，如孔樹先生、孔小姐的爸爸和孔小姐一代傳一代，創造能適合當代口味的豆品。

 

樹記腐竹–大埔

創於: 1942年

經營: 豆品製作及銷售

地址: 大埔鄉事會街9-15號2A地舖

出品: 腐皮、枝竹、豆卷及生根等等

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#枝竹 #自家製 #腐竹 #素雞 #腐皮 #碎腐皮 #人手製作 #老字號 #老店 #素腿 #加拿大非基因改造黃豆 #大埔 #樹記 #豆品

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk