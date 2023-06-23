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23/06/2023

支持本地農業！本地有機西瓜節開鑼！買高甜度本地西瓜、時令靚蔬果兼玩攤位遊戲睇表演！同場：兩大消費著數贏購物禮券、餐飲券

#青衣城 #本地農作物 #西瓜 #皇玉 #無籽 3F-2728 #超甜黑美人 168 #黛安娜 #港鐵商場 #地有機西瓜節
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Text: Kennis Wong

　　炎炎夏日最好就係買一個西瓜大吃特吃消暑！青衣城近日就舉辦「2023本地有機西瓜節」，當中本地40 個本港有機農戶在場內發售最新鮮的本地有機西瓜及其他時令蔬果，大家更可一嘗8至12度甜度的西瓜！同場還有表演、攤位遊戲、打卡位及抽獎等活動！今個周末活動還未有著落？一於去買個靚西瓜！

 

大型本地西瓜節！西瓜甜度高達12度？

 

　　青衣城4月起推出一連串【綠「惜」青衣】主題活動，於6月22日起一連4日與漁農自然護理署、蔬菜統營處、魚類統營處攜手舉辦「2023 本地有機西瓜節」。場內會有40間本港有機農戶發售最新鮮的本地有機西瓜，並有其他時令蔬果。有別於一般街市，這裡發售的除了是本地農作物，還有一些特別品種的西瓜，如「皇玉」、「無籽 3F-2728」、「超甜黑美人 168」及「黛安娜」，甜度介乎8至12度！未試過如此清甜的西瓜就必定要買一個品嘗，滿足口腹之慾，更可支持一下本地農業！於場內購買西瓜更可獲得精美環保袋乙個，數量有限，送完即止。

 


（圖片來源：青衣城）

 

（圖片來源：青衣城）

 

本地有機西瓜甜度竟然達至12.1度！（圖片來源：青衣城）

 

除了西瓜外，還有不同種類的蔬果，樣樣新鮮！（圖片來源：青衣城）

 

香港製造的番茄麵你試過了嗎？（圖片來源：青衣城）

 

（圖片來源：青衣城）

 

舞台表演、攤位遊戲＋3大「綠化」打卡位！

 

　　西瓜節不只售賣西瓜，大會更安排了精彩的舞台表演，包括魔術、音樂學院表演及弦樂演奏等，還有攤位遊戲，又買又食又玩，Hea足大半天！

 

現場有攤位以遊戲方式分享有機產品資訊，小朋友都樂在其中！（圖片來源：青衣城）

 

　　逛過西瓜節市集，大家可以到臨青衣城2期天台花園及平台花園，在3大「綠化」打卡位拍照！場內有「星光稻草園」、「綠色迷宮」及「巨型雛菊裝置」，適合一家大細打卡留念！

 

「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」
日期：2023年6月22日至25日
時間：上午10時至晚上6時
地址：青衣城1期1樓

 

 

下一頁：同場加映：「開心有獎Fun」及「開心Chill好味」活動

 

 

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