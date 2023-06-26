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26/06/2023

中五開AI初創「邊玩邊讀」 創科尖子獲科大優先取錄

#初創 #入讀大學 #林栢勤 #何進鴻
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　　【晴報專訊】AI能否取代人類，還在討論沸沸揚揚，卻有應屆DSE考生，憑對科技的熱誠，中五起與朋友開設人工智能初創公司，成為他入讀心儀大學的「捷徑」。就讀保良局馬錦明夫人章馥仙中學的18歲考生何進鴻（Johnny），非傳統尖子，一向成績平平，惟在多個創科比賽中屢獲殊榮，小小年紀便成為初創老闆，日前更喜獲科大工商管理學士（資訊系統學）優先取錄，獲5萬元獎學金，成為該校唯一獲相關學科優先取錄的學生。

 

應屆DSE考生何進鴻（左）視創科為發展志向，曾在多項創科比賽中獲獎。（受訪者提供）

 

　　Johnny在DSE選修地理、資訊及通訊科技和數學延伸部分單元二。他接受訪問時坦言，料最佳5科僅有18分，但他一向「多才多藝」，愛跳Kpop舞，又打羽毛球和排球，自小更受科幻電影和動漫薰陶，對未來高科技充滿幻想，熱愛打機兼編程，視創科為發展志向。

 

創科比賽屢獲殊榮

 

　　為實踐夢想，他多年來不斷自薦參與各項賽事，包括曾在「Master Code編程大賽」奪冠，又憑AIAR校園導航作品，在教育大學「人工智能及創新科技比賽」獲最佳功能及介面設計獎等；過往在一間創科公司兼職時亦曾助滙豐銀行進行元宇宙工作，又為男子組合C AllStar製作Minecraft虛擬演唱會等；中五時更靠變賣過去比賽所獲獎品籌集資金，與志同道合友人合作開設AI公司，成就遠超同齡人。對如何兼顧學業，他笑言「邊玩邊讀」，過去在賽事中認識的人都啟發了他如何經營AI公司。

 

　　Johnny日前更獲通知被聯招首選的科大學科取錄，他形容感幸運和高興，相信創科獲獎經驗媲美大學生，成為他被取錄關鍵。

 

　　香港學術及教學交流協會發言人林栢勤稱，時下年輕人更追求職業生涯靈活性和自主權，且關注更具發展前景的創新科技，盼創業的應屆考生不少，各大院校亦趨向提供更多優先取錄機會，籲學生注重培養專業技能。

轉載自: 晴報

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