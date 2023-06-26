終極三點式船P慶生 陳凱琳為鄭嘉穎慳荷包拒收禮物

【晴報專訊】陳凱琳（Grace）和梁芷珮昨日出席環保活動，上周五踏入32歲的Grace與老公鄭嘉穎撑枱腳慶生，她直言不用對方送生日禮物，僅收鮮花已收貨，為老公慳荷包，果然是賢妻良母。

剛踏入32歲的Grace，仍然充滿青春氣息。

梁芷珮（左）和Grace齊齊穿上環保物料的時裝，以宣揚環保。

鄭嘉穎日前在IG上載與太太陳凱琳食飯慶生的照片，撇低三名兒子，難得撑枱腳。昨日Grace出席環保活動，透露日前夫婦倆攜同大仔和二仔，與好友們遊船河慶生。可有泳衣上陣大曬fit爆身材？她甜笑謂︰「我着咗自己最鍾意嘅粉紅色泳衣，係健康性感嘅三點式，同選港姐時差唔多，不過外邊加多條裙仔。（嘉穎有過目？）有，佢見到都『嘩』咗一聲。」

嘉穎帶Grace到跑馬地老牌法國餐廳慶祝生日。（IG圖片）

Grace透露另一個慶生活動，原來是穿上粉紅色三點式開船P。（IG圖片）

兒子生性是最佳禮物

Grace指與老公燭光晚餐當晚，並非刻意撇低三名兒子，只是他們太累要早睡覺，意外地變成二人世界。問到嘉穎送了甚麼禮物？Grace表示︰「我同佢一齊咁多年，無乜特別，都係送花同請我食飯。（咁就算？）已經好sweet，因為養三個小朋友使費大，我叫老公唔好浪費金錢，留番啲錢畀啲小朋友好過，課外活動、補習都要用錢。」Grace大爆嘉穎曾送名牌手袋，自己一度想去退錢，她更笑言︰「我覺得食嘢食咗落肚仲實際啲。」至於兒子們也沒有特別送禮物，因為只要他們生性聽話，已是最佳的禮物。

另外，梁芷珮早前到南極拍攝《潮什麼》系列，九月將赴北極拍攝旅遊節目，最期望能看到鯨魚和北極熊。提及二仔剛剛小學畢業，育有三名子女的她笑言︰「睇住小朋友逐個大同畢業好感動，大仔就快19歲，但二仔同細女仲細，我仍然要捱！」