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26/06/2023

海拔2千米拍戲無啖好食 任達華靠朱古力充飢

#任達華 #虎視眈眈 #陳小春 #李麗珍 #守城者
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　　【晴報專訊】任達華（華哥）昨日為某相機器材概念店擔任開幕嘉賓，剛由內地吉林省長白山拍畢電影《虎視眈眈》的華哥，由零下15度的嚴寒地方，回到炎熱的香港，他透露︰「我喺海拔2,000米大雪嘅地方，日日要爬雪山做體能運動。（有指你一度失聯，令家人十分擔心？）因為入咗森林拍攝，收唔到電話，依家返到香港，30幾度又熱又濕，但返到嚟已經好開心。」電影描述人與動物的共存故事，華哥更要與東北虎演戲，對戲時驚唔驚？華哥表示︰「好驚，佢哋把聲好沉，但太危險喇，所以有啲鏡頭要靠後期製作。」

 

任達華花了兩天時間，將照片和畫作結合成兩幅作品，作為新店開張的賀禮。

 

　　昨日所見華哥明顯消瘦了，他苦笑謂︰「因為喺雪山無啖好食，只能靠朱古力補充體能。」他指返港後即狂擦美食。另外，華哥近日與陳小春、李麗珍（珍妹）拍攝劇集《守城者》，他飾演警察及飛車手，「最開心係同廿幾年無合作嘅珍妹合作，佢演我嘅靚靚老婆。」

 

華哥在滿天風雪的長白山拍攝內地電影《虎視眈眈》。（微博圖片）

轉載自: 晴報

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