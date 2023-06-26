續上篇文章提到一些關於平均成本法的分析，這篇文章作一些總結。

上次作了五個情況的計算，第一個是「長升型」，結果平均成本法不及普通買入並持有的策略。第二個是「長跌型」，結果平均成本法跌幅相對少。第三個是「升升跌跌得個吉型」，結果平均成本法能取得正回報。第四個是「升完得個吉型」，平均成本法出現虧損。第五個是「坐艇返家鄉型」，平均成本法有正回報。

這代表，若投資項目是第一種情況，股價長升長有，理論上應該以買入並持有的策略，而非選擇平均成本法，這才會賺得最盡。相反，若股票是「長跌型」，以平均成本法去投資相對上會輸少一點。問題是，有誰在投資前就知道自己所買入的股票定必屬於「長升型」呢？又或者早知所買的股票是「長跌型」的話，有誰還會買入呢？

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另外，第三至五的情況證明了股價長期上上落落，最終返回原位的話，平均成本法亦能得到回報，重點是股價下跌到低位的時間有多長，跌得有多大，能讓投資者有足夠多時間收集平貨，回報就能被推升。問題是，投資者對下跌的股票是否有信心，預期它定必能返家鄉？

相對「買入並持有」，平均成本法比較適合一些穩定型的股票，業務成熟，能穩賺的一類。例如資產型，一些收租股、公用股，有盈利保證的那種。這類股票一般不會長升長有，但能經歷周期上落，最終長期緩緩向上爬。平均成本法應用於這類股票時，能較有效增加投資回報。

反而，對一些增長型，要麼大升長升，要麼大跌長跌，平均成本法在這類股價模式下，並不能增加投資回報。它的作用反而是拉低投資波幅(或坊間所稱的風險)。因為長升時，平均成本法不能賺盡。一旦長跌時，平均成本法能輸少一點。坊間常常指，任何情況，平均成本法都會令你多賺，實情並非如此。

既然以平均成本法應用於股價上落的股票有機會獲取雙位數的回報(第五個情況)，這是否代表，假若我們想透過平均成本法作投資，應該選擇一些保守穩陣而非增長大升的一種？

需留意該回報並非指年回報，而是一段期間內它比投資項目本身的回報所多出的數字。若股價於5年內上上落落得個吉，最終零回報，但以平均成本法有機會獲得最終幾厘回報，但並非每年幾厘的回報。

舉例，若一支股票每年升5%，10年後複式效益應該升63%，若以平均成本法，期間股價跌的時段又比較多，最終可以得到多12%的回報，即總共為75%回報(63%+12%回報)。但並不是每年都能享受多12%的年回報，以為回報每年以17%的複利增長(每年5%+12%回報)，並非如此。因此，一項投資最重要的回報依然來自項目本身的升值能力，平均成本法只為輔助，別錯焦點。

分析完，發現積金局網頁所提的最貼切：

「(平均成本法)經過一段時間後，計劃成員買入的基金單位價格就會拉勻，長線而言，有助抵禦投資巿場的短期波動。」

「...提提你，雖然平均成本法可減低價格波動的影響，但是否可以賺得利潤，則視乎你賣出基金的市價。」

深入認識後，大家別再以為平均成本法是什麼必勝投資法了。