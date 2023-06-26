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26/06/2023

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

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    吾港吾知

    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

    吾港吾知

吾港吾知上集開始，邀請咗我地各位觀眾都熟悉嘅呂法傳師傅上黎開始我地嘅「港古仔」節目，時不時帶大家了解風水等玄學嘅奧秘。今次，我地蒐羅咗好多同風水玄學、法科師傅有關嘅問題，一次過問晒呂師傅！

大家成日都會喺電視上面見到法科師傅參與唔同節目嘅製作，表面好似非常風光，到底內裏有咪辛酸？原來好多人有精神疾病，但就誤以為自己撞邪、中降頭！到底點樣先知道自己係咪中降、撞邪？即刻去片！

 

 

影片網址：https://youtu.be/9hR8SpUqb3M

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 更多內容： 

 

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

https://youtu.be/XocK_CRIfn8

 

 【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

https://youtu.be/6NsonkfzbcA

 

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？

https://youtu.be/-_L6fcVbtNQ 

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